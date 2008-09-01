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Spor

Sürprizlerle dolu bir hafta

Barcelona, Real Madrid, Milan, Chelsea, Liverpool puan kaybı yaşadı... Quaresma İnter'e transfer oldu... Napoli taraftarlarının ilginç tren yolculuğu... Ve daha fazlası Avrupa'dan futbol haberimizde..

01 Eylül 2008 03:00

Editör'den,

Günün manşeti İnter'den... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ki rakiplerinden Porto'nun yıldızı Quaresma'yı kadrosuna kattı, Milano tesilcisi... Mourinho Lampard'ı alamadı belki ama bu transferle ligde kayıpla geçen haftayı moralli bir hale çevirebilecek...

Diğer bir ilginç haberimiz ise Napoli'den... Maradona'nın hayranı olmamız vesilesiyle hayranlık duyduğumuz bu takımımızın güzide taraftarları tren gaspetmişler, maksatları sadece maça gitmek yanlış anlaşılmasın, detayları için haberimize buyurun lütfen...

Transfer döneminin kuşkusuz en dikkat çekici transferi Ronaldinho'nun Milan'a geçmesiydi. Milano çok şey bekliyor Brerzilyalı yıldızından ve Roni ilk maçında takımına galibiyet armağan edemedi, belki elinden geleni yaptı ama... Galliani'ye soracak olursanız o yıldızın performansından memnun bunu da eklemek isteriz.

Chelsea'ye nazar değdi... Burada Londra ekibiyle ilgili güzel haberler yaptık yaptık, Scolari ve takım göze geldi, öne geçtiği maçta beraberlikle yetinmek zorunda kaldı... Tottenham'ın kadrosuna da dikkat çekmek boyunumuzun borcu... Bu sezon oldukça dikkat çekecek isimler bünyesinde...

Liverpool'un kaybı için ise sürpriz diyemeyeceğiz.. Gerard'ın sakatlanması takımının son dakikalardaki galibiyetleri ve son olarak Torres'in maçta sakatlanması bu sonucu şaşırtıcı kılmıyor... Benitez'in kulüp resmi sitesine yaptığı açıklamalara bakılırsa O da yıldızlarından yoksun alınan bu beraberlikten memnun...  Bir de dipnot, Torres'in yerine Krikiç milli takıma davet edildi, detaylar aşağıda....

Real Madrid ve Barcelona'nın kayıpları için ise, Real Deportivo'yu tam 17 senedir sahasında yenemiyor zaten... Bir de onca eksiği var ve 5000. golü haftaya atacaklar gibi... Barcelona ise 'bizim çocuklar' dediği teknik adam seçimlerine ne zaman dur diyecek diye merakla bekliyoruz... Robben maçın en çalışkan mor menekşesiydi ve maçtan sonra özeleştiride bulunarak mütevazi kimliğini de ortaya koydu... Detaylar için haberine gidebilirsiniz

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