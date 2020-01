Sürpriz evlilik teklifinde bulunduğu sevgilisini hastanelik etti

Bodrum'da aşçılık yapan 38 yaşındaki Fatih Zencir, geçen nisan ayında havalimanında çiçekler ve mumlarla sürpriz evlilik teklifi yaptığı İngiliz vatandaşı kadın arkadaşı 41 yaşındaki Faiza Drid'i çıkan tartışmada boğazı ve yüzünden bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan Zencir, 10 saat sonra saklandığı evde yakalandı.

Aşçı Fatih Zencir, İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan ve süpermarket müdürü olan Faiza Drid'e geçen 18 Nisan'da Milas- Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü'nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla İngilizce "Will you marry me" (Benimle evlenir misin) yazarak, karşılayıp, sürpriz evlenme teklifi yaptı. Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Drid teklifi kabul edip, çevredeki diğer yolcuların alkışları arasında kendisine uzatılan yüzüğü parmağına taktı. Ancak, ikilinin bu mutluluğunun fazla sürmediği ortaya çıktı.

Cebinden çıkardığı bıçakla boğazından ve yüzünden yaraladı

Fatih Zencir, sık sık tartıştığı kadın arkadaşı Drid ile bugün (02.07.2017) saat 04.00 sıralarında Bitez Sahili'nde buluşup, aralarındaki sorunu çözmek istediğini söyledi. Zencir, iddiaya göre aralarında çıkan tartışma üzerine kadın arkadaşı Drid'i cebinden çıkardığı bıçakla boğazı ve yüzünden yaralayıp kaçtı. Drid, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası genç kadın, yaralarının derin olması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

"Kendisini de beni de rezil etti"

Polis, olayın ardından kaçan Fatih Zencir'i bugün saat 14.00 sıralarında, saklandığı Turgutreis Mahallesi'ndeki evde yakaladı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde suçunu itiraf eden Fatih Zencir, "Onu çok sevmiştim. Evlenme teklifi etmiştim ama o Bodrum'a geldikten sonra barlardan diskolardan çıkmadı. Kendisini de beni de rezil etti. Alkollüydüm bir anlık sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, üzgünüm. Davranışlarıyla beni de kendini de yaktı" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.