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Sürpriz Anneler Günü hediyesi, öldüğü aracın torpido gözünden çıktı 

SefaKARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada Meryem Bahtıkara Çakır (36) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı

13 Mayıs 2018 19:48

SefaKARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada Meryem Bahtıkara Çakır (36) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Çakır\'ın kızlarının Anneler Günü için hazırladığı sürpriz hediye, otomobilin toprido gözünden çıktı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziköy-Ercan karayolunda meydana geldi. Meryem Bahtıkara Çakır yönetimindeki otomobil Ahmet Özbey (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, Meryem Bahtıkara Çakır yaşamını yitirdi, Özbey ise yaralandı. 
Acı haberi alıp kaza yerine giden Çakır\'ın eşi, Ali Çakır, aracın torpido gözünde bulunan, kızlarının anneleri için hazırladığı Anneler Günü hediyesini aldı. Elinde hediye paketi aracın yanına diz çöken Ali Çakır, gözyaşı döktü.
Ali Çakır, \"Kızlarım annelerine süpriz yapmak için torpidoya hediye saklamışlardı. Kendi elleriyle hazırladıkları hediyeyi Anneler Günü\'nde kendisine verecektik\" dedi.
Meryem Bahtıkara Çakır, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

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