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Sürmene’de muhtar tabancayla öldürüldü

SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Sürmene İlçesi’nde, A

25 Ekim 2017 20:49

SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Sürmene İlçesi’nde, A.K.U., tartıştığı Of İlçesi Saraköy Mahallesi Muhtarı 65 yaşındaki Ömer Ağaoğlu’nu tabancayla vurarak öldürdü.    
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Baştımar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K.U. karşılaştığı Of İlçesi Sarayköy Mahallesi Muhtarı Ömer Ağaoğlu ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K.U. belinden çıkardığı tabanca ile Muhtar Ağaoğlu’na ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ağaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olaydan sonra şüpheli A.K.U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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