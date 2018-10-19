Suriye'ye yeni anayasa isteyen Suudi Arabistan'a tepki: Sizin ne anayasanız, ne parlamentonuz var!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'nin anayasasıyla ilgili tartışmada Suudi Temsilci'nin Suriye'de acilen yeni anayasa yapılması talebini sürekli gündeme getirmesi üzerine Suriye Temsilcisi Beşar Caferi, Suudi Arabistan'ın bir anayasası olmadığını hatırlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre, “Suudi rejiminin uygarlık ve zihniyet açısından geri kalmış olduğunu” savunan Caferi "Suudi Temsilci benim ülkem için yeni anayasa hazırlanmasını talep etti. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın ne bir anayasası ne de bir parlamentosu var" diyerek şöyle devam etti:

"Ülkenin bir adı bile yok. Adı yöneten hanedandan geliyor. Yani Suudi Arabistan krallığı demek Macroni Fransa Cumhuriyeti ya da Theresa May'in Britanya Krallığı yahut Trump Birleşik Devletleri demek gibi bir şey. Suudi Arabistan'ın eşdeğeri bu. Yani ülkenin adı bile yok."

Suudi Arabistan'ın adını vermeden Lübnan Başbakanı'nı bir süre esir aldığını, kendi prensler ve işadamlarını kaçırıp fidye ödemeleri karşılığı bıraktığını hatırlatan Suriye'nin BM Temsilcisi, "Saygıya değer bir rejim değil" vurgusu yaptı.

"Suudi istihbaratının üyesi olup uzun yıllar Washington'da çalışan ve Suudi dışişleri bakanının sağ kolu olan muhaliflerinden birini saklayan bir rejim" diyen Caferi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolan ve öldürüldüğüne inanılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vakasından "Rejim Kaşıkçı'yı İstanbul'da kaçırdı ve başına ne geldiğini kimseye bilmiyor" diye söz etti.

Dolayısıyla Suudi rejiminin başka kimsenin yasallığına, meşruiyetine laf edemeyeceğini, çünkü bu suçlarla çevrili olduğunu dile getiren Suriyeli diplomat, Suudi Temsilci'nin Suriye halkına yardımdan söz ederken Suriye'deki tekfiri teröristlerin baş sorumlusunun Suudi Arabistan olduğunu görmezden geldiğini, Ortadoğu, Asya ve Afrika çapındaki Vahabi tekfiri teröristlerin sorumlusunun da Suudi rejimi olduğunu ifade etti. Yemen'i yıkan, Filistin davasını gömme pahasına İsrail'le ittifak kuran, İsrail'i koruyanlara para yağdıran bir rejimin BMGK'de konuşturulmaya değmediğinin altını çizdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek için cihatçıları destekleyen ABD ile müttefiklerinin son şekli olan ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün'den oluşan 'Küçük Grup', Suriye'de siyasi çözüm çabalarını bu kez de öncelikle acilen yeni anayasa talebiyle baltalamaya çalışıyor.