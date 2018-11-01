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Suriye'ye yağ götürülen TIR, alev alev yandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, ayçiçeği yağı dolu TIR, bilinmeyen nedenle alev aldı

01 Kasım 2018 13:17

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, ayçiçeği yağı dolu TIR, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.
Suriye\'nin Çobanbey kasabasına ayçiçeği yağı götüren Cengiz Köse yönetimindeki 79 EF 124 plakalı TIR\'ın 79 DL 421 plakalı dorsesi, Yavuzlu köyünde, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracı sağa çekip, itfaiyeye haber veren Köse, bu sırada yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Çevrede bulunanlar arasında paniğe yol açan yangın, ihbarla gelen itfaiye görevlilerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yavuzlu köyündeki elektrik hatları ile çevredeki evlerden birinin dış cephesinin zarar gördüğü yangında TIR ise kullanılamaz hale geldi. 

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