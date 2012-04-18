Suriye'ye silah taşıyan gemi durduruldu, arama yapılıyor

Suriye 'ye giderken içinde silah ve mühimmat bulunduğu gerekçesiyle BM tarafından uyarılan Bermuda bandıralı Atlantik Cruser adlı kuru yük gemisi durduruldu. İskenderun körfezine getirilen gemide arama yapılıyor.
Suriye'ye silah ve mühimmat götürdüğü öne sürülen Alman bandıralı "Atlantic Cruiser" gemisi, gece saatlerinde İskenderun Limanı açıklarında demir attı.
İskenderun Limanı açıklarında bekletilen gemide, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü İskenderun Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Büro Amirliği, İlçe Deniz Sağlık Müdürlüğü ve Dış İşleri Bakanlığı yetkililerince inceleme yapılacağı belirtildi.