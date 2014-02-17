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Dünya
Deutsche Welle

'Suriye'ye silah desteğini kesin'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'yı Suriye'deki iç savaştaki rolüne dair sert bir dille eleştirdi. Kerry, Rusya’nın Esad yönetimine daha fazla silah temin etmemesi gerektiğini belirtti.

17 Şubat 2014 20:59


Endonezya ziyareti kapsamında pazartesi günü başkent Cakarta'da açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Rusya'yı Suriye konusunda alışılmadık derece sert sözlerle eleştirdi. Kerry, Rusya'nın Suriye'deki çözüm sürecinin bir parçası olması gerektiğini ve Beşar Esad yönetimini daha da fazla silahla destekleyemeyeceğini kaydetti.

John Kerry, Şam yönetiminin Cenevre görüşmelerinde de muhaliflerle diyaloğun önüne duvar ördüğünü eleştirisinde bulundu. "Şam yönetimi kendi halkı üstüne varil bombaları yağdırmak ve ülkesini daha da tahrip etmek dışında hiç bir şey yapmadı" diye konuşan Kerry, buna rağmen Esad yönetiminin İran'dan, Hizbullah ve Rusya'dan her geçen gün daha fazla yardım aldıkları suçlamasında bulundu.

Tarih açıklanmadı

BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi de cumartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'de barışın sağlanması için başlatılan Cenevre Konferansı'nın iki müzakere turunda da sonuç elde edemedikleri şikayetinde bulunmuştu. İbrahimi, iki tarafın müzakerelerin devamında görüşülecek konular üzerinde uzlaştığını, ancak müzakereler için bir takvim bulunmadığını da belirtmişti.

Özgür Suriye Ordusu'nda yönetim değişimi

Suriyeli muhaliflerden oluşan Özgür Suriye Ordusu yönetiminde ise değişikliğe gidildi. Pazar gecesi yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Selim İdris'in görevden alınarak yerine Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki Nuaymi kabilesine mensup olan Abdulilah el-Beşir'in getirildiği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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