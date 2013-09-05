Suriye'ye uzman yorumu: Füzeyi kafasına çaktık mı...

NTV'de savaş senaryolarının tartışıldığı bir programa katılan Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Suriye için, 'Kafasına çaktı mı ne füzesi kalır ne bir şeyi' dedi.

Sol Haber Portalı'nda yayınlanan habere göre, NTV ekranlarında yayınlanan Yakın Plan programına 'savaş uzmanı' sıfatıyla katışan Prof. Mesut Hakkı Caşın’ın analizleri izleyenleri hayrete düşürdü. Türkiye’nin ve Suriye’nin askeri gücünü karşılaştırdığı konuşmasında Caşın, 'TSK’nın anti radyasyon füzesi var. Kafasına çaktı mı ne füzesi kalır ne bir şeyi. Orada parçasını bulamazlar' dedi.

'ABD yerle bir edecek ki zaten'

Caşın ayrıca, ABD'ye duyduğu güveni de şu sözlerle ifade etti:

"Esad’ın en kötü yapabileceği şey düşük menzilli füzeleri var. Bizim füzelerimiz çok daha içerileri vuracak nitelikte. Eğer kimyasal silah kullanırsa ki bu çok tehlikeli. En kötüsü Türkiye’de Şii Sunni çatışması yapabilir. Ama öncelikle Amerika’dan çok büyük bir hava harekatı olacak. Onların bataryaları yerle bir olacak. Amerika’nın vuruşunun çok sert olacağını söylüyor. Bu durumda bize karşı füzelerini aktive ederse bizim hava savunma bataryalarımız ve radarlarımız gayet iyi bir şekilde konuşlanmış durumda. Suriye helikopterini ya da radarını açıp bize kilitlerse TSK’nın anti radyasyon füzesi var. Kafasına çaktı mı ne füzesi kalır ne bir şeyi. Orada parçasını bulamazlar. Ben buradan Suriye’ye sesleniyorum. Öyle çılgınlık yapmaya kalkmasınlar Türk çok iyidir ama Mehmet’in süngüsü nereye girer bilemem artık."

Sol, Mesut Hakkı Caşın'ın haberini ise Uykusuz dergisi çizerlerinden Umut Sarıkaya'nın şu karikatürüyle geçti: