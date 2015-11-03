Suriye'ye müdahale parlamentoya takıldı



İngiltere, uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı yürüttüğü hava operasyonunun sadece Irak ayağına katılıyor. İngiliz parlamentosunda dün konuyla ilgili yürütülen tartışmada, "mevcut hava saldırılarının yeterince koordine edilmediği ve etkinlikten uzak olduğu" belirtildi.

Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu'nda, "Suriye iç savaşının sona erdirilmesine ilişkin somut bir konsept ve IŞİD'le mücadelede bir strateji belirlenmediği sürece bu tür hava saldırılarının anlamlı olmayacağı" görüşü dile getirildi.

'Diplomatik çözüm arayışına ağırlık vermeli'

Cameron'ın liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'ye mensup Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Crispin Blunt, "Irak ve Suriye'de uluslararası aktörlerin koordinasyondan uzak birçok askeri girişiminin kaygı verici olduğunu" söyledi. Blunt, "İngilizler hava saldırılarını artırmak yerine diplomatik çözüm arayışına ağırlık vermeli" dedi. Suriye'ye hava operasyonu düzenlenmesi önerisi 2013 yılında İngiliz parlamentosunda oylanmış ancak muhalefetteki İşçi Partisi'nin itirazıyla reddedilmişti.

Palmira'ya hava operasyonu

Öte yandan Rusya, savaş uçaklarının Suriye'de antik Palmira kenti çevresindeki IŞİD mevzilerini bombaladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "operasyonda tahkimat ve uçaksavar unsurlarının imha edildiği" belirtildi. Hava saldırısında kültür varlıklarının zarar görmediği vurgulandı.

IŞİD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Palmira'yı 21 Mayıs'ta ele geçirmiş, antik kent bünyesindeki birçok tapınak militanlarca havaya uçurulmuştu.

Rusya 48 saatte 237 hedef vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, son iki gün içinde Suriye'nin 5 vilayetinde toplam 237 terör mevzii hedef alındı. Halep yakınlarında yabancı cihatçıların kaldığı bir kampın vurulduğu, Şam çevresinde de bir cephaneliğin imha edildiği kaydedildi. Rus uçaklarının vurduğu hedefler arasında El Kaide'ye yakın El Nusra Cephesi'ne ait mevzilerin de bulunduğu kaydedildi. El Nusra, Esad yönetiminin yanı sıra IŞİD'e karşı da mücadele veriyor.