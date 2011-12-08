-Suriye'ye karşı farklı uygulamalar içine giriyoruz TBMM (A.A) - 08.12.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye ile ticari ilişkiler konusunda, ''Yapılan uygulamanın karşısında biz de farklı uygulamalara giriyoruz'' dedi. TBMM kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcı, ''Yayladağı ve Cilvegözü kapıları çalışıyor, Nusaybin, Akçakale hem araç hem yolcu trafiğine kapatılmış. Suriye tarafının söylediği 'inşaat var, teknik altyapıdaki arızayı gideriyoruz.' Öncüpınar açık ama orada da taşıyıcılar, yani güvenlik bahanesiyle beklemede. Karkamış'ta yolcu geçişi var, eşya taşıma yok. Ama kapalı olan kapılara Suriye plakalı araçları da almıyorlar'' dedi. Yazıcı, süreci sürekli takip ettiklerini belirterek, ''Orada beklemedeki tırlarla ilgili bilgi var mı?'' sorusuna, ''Haliyle var, gidenler bekliyorlardır'' karşılığını verdi. Tadilatın süresiyle ilgili bilgi olup olmadığı sorusuna karşılık Yazıcı, ''Öyle söylüyorlar, tadilat var mı yok mu bilmiyoruz. Ben söyledikleri gerekçeyi sizinle paylaşıyorum. Tadilat var mı, yok mu bilmiyorum'' dedi. Yazıcı, ''Buna karşı misilleme söz konusu mu?'' sorusuna, ''Misilleme sözcüğünü kullanmayız, ben de arkadaşlarım da kullanmaz. Buradaki bir ticaret, ekonomik ilişki var. Ortak gümrük kapılarımız var, 6 gümrük kapımız aktif... Yapılan uygulamanın karşısında biz de farklı uygulamalar içine giriyoruz. Misilleme anlamında değil. Biz de insanımızı, tüccarımızı koruyucu önlemleri alıyoruz'' diye konuştu.