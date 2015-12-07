'Suriye'ye kara birliği yollamayacağız'



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, sürpriz bir ziyarette bulunduğu Afganistan'da Suriye ilgili açıklamalar yaptı. Von der Leyen, "Suriye'de kara birliklerine ihtiyaç olduğu doğrudur. Ancak tecrübeler bunların yerel birlikler olması gerektiğini ortaya koymuştur" dedi.

Almanya Savunma Bakanı, Viyana sürecine katılan grupların IŞİD'le ortak mücadele konusunda ikna edilmeleri gerektiğini söyledi. Ursula von der Leyen, "Vatanlarını savunma, kurtarma, yeniden inşa etme ve kalıcı olma konusunda güçlü çıkarları bulunan yerel halktan insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Berlin'in tezkeresi neler içeriyor?

Almanya'da Federal Meclis, ordunun IŞİD'le mücadele operasyonlarına katılmasını öngören tezkereyi geçen hafta onaylamıştı. Paris'teki terör saldırıları nedeniyle Fransa'nın IŞİD ile mücadelede yardımını istediği Almanya, Suriye'deki uluslararası koalisyonu desteklemek amacıyla bölgeye bin 200 asker, bir fırkateyn ve Tornado tipi askeri keşif uçakları gönderecek.

Almanya altı keşif uçağıyla koalisyon ortaklarının Suriye, Irak'taki operasyonlarına destek olacak. Alman savaş uçakları bombardımana katılmayacak. "Augsburg" fırkateyni Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"yi korumak amacıyla bölgeye gönderilecek. Alman yakıt ikmal uçağı da müttefik bombardıman uçaklarının daha uzun süre havada kalabilmesine yardımcı olacak.

Tezkereye gelen eleştiriler

Hükümetin Suriye tezkeresi muhalefetteki Sol ve Yeşiller partisinin temsilcilerinin yanı sıra Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek tarafından da eleştirilmişti. Mazyek, teröre karşı en iyi ve en güçlü silahın, silah sevkıyatlarının durdurulması olacağını açıklamıştı.