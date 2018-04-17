Suriye'ye ikinci hava saldırısı iddiası

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 17 Nisan (DHA) - Duma\'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından Cumartesi günü ABD, Fransa ve İngiltere Şam yönetimine karşı hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bugün de yeni bir hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Humus vilayetinin hava sahasına atılan füzeler Suriye hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Füzelerin Şayrat Hava Üssü\'nü hedef aldığı belirtilirken, nereden ve kim tarafından atıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ABD Savunma Bakanlığı bölgede ABD\'nin herhangi bir askeri eyleminin olmadığını belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise, \"Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi\" diyerek haberi duyurdu.

Arap medyasından yerel kaynaklar ise, Suriye\'nin hava sahasında İsrail uçaklarının görüldüğünü öne sürdü.