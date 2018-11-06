Suriye'ye ihracat için 10 ayda 83 bin TIR gitti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, yılın 10 ayında Suriye'ye ihracat için 83 bin TIR'la Cilvegözü'nden çıkış yapıldığını söyledi.

Güvenli bölge haline gelen Suriye'nin İdlib kentine, tüccarlarca insani yardım malzemesi götürülen TIR'larda gıda maddesi, sanayi ürünleri, inşaat malzemesi ve çeşitli motorlu araçlar bulunuyor. Reyhanlı TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü'nden yapılan ihracatta, Suriye'ye yılın 10 ayında 83 bin TIR gönderildiğini söyledi.

Başkan Zaroğlu, ihracatın sürdürüldüğünü, gerçekleştirilen ticarette geçen ay 10 bin 900 TIR'la Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapıldığını kaydetti.