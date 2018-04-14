Suriye'ye hava saldırısı: Üç hedef vuruldu

Suriye'nin Duma kentinde kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere ortak operasyon ile Suriye'deki hedefleri vurdu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik operasyonun sınırlı ve tek seferlik olduğunu belirterek ülkede kimyasal silah üretilen tesislerin hedef alındığını vurguladı.

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Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'de belirlenen hedeflere ulaşıldığını açıklayarak şu aşamada yeni saldırıların planlanmadığını kaydetti. Fransız BFM televizyonuna konuşan Le Driean, kırmızı çizginin aşılması halinde Şam hükümetinin yeni hava saldırıları düzenlenebileceği olasılığını dikkate alması gerektiğini dile getirdi.

Toplam üç hedef vuruldu

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Şam’da kimyasal silah araştırma merkezi ile bir deponun, Humus yakınlarında da yine kimyasal silahların depolandığı bir tesisin vurulduğunu açıkladı.

Dunford, operasyonun Rusya ile koordinasyon ile gerçekleştirilmediğini, ancak doğrudan Rusya ile bir olay yaşanmaması için olağan kanallar üzerinden iletişimin devam ettiğini ifade etti. ABD ordusundan alınan bilgiye göre, operasyonda Rusya’ya ait bir üs hedef alınmadı.

Esad: Kararlılığımız arttı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, saldırıların “ülkenin metrekaresinde terörizme” karşı mücadele etmek ve terörizmi yenmek için kararlılığı artırdığını açıkladı. Esad yaptığı açıklamada, yaşanan çatışmalarda Batı’nın kontrolünü ve inandırıcılığını kaybettiği gerçeği ile karşılaşmasının ardından bu saldırının düzenlendiğini öne sürdü.

Esad’ın açıklamasında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ile telefonda görüştüğü ve Ruhani’nin desteğini sürdürme sözü verdiği belirtildi.

100’den fazla füze atıldı

Suriye ordusundan yapılan açıklamada ülkeye 110 füzenin atıldığı belirtildi. Suriye ordusuna yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Humus’ta altı asker yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Orgeneral Sergey Rudskoy da operasyona ilişkin açıklamasında, atılan 103 füzeden 71’inin Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu belirtti. Rudskoy, saldırıda ölen olmadığını, ancak birkaç kişinin yaralandığını dile getirdi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) Duma’da yaşananları aydınlatmasıyla ABD'nin ilgilenmediğini savunan Rudskoy, ABD'yi Suriye’deki barış sürecini başarısızlığa

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın Suriye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırıda en az üç sivilin yaralandığını duyurdu

Trump: Kimyasal silah kullanılmasına yönelik misilleme

ABD Başkanı Donald Trump operasyon başlamadan yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında saldırıların Beşar Esad liderliğindeki Suriye hükümetinin Duma’da kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmasına yönelik bir misilleme olduğunu ifade etti.

Trump, "Bunlar bir insanın değil eylemleri değil. Bu bir canavarın işlediği suç” dedi. Trump, Suriye'deki hükümetin kimyasal silah kullanımını durduruncaya kadar ABD'nin yanıtına devam etmeye hazır olduğunu da ifade etti.

Macron ve May operasyonu savundu

Suriye’ye yönelik ortak tutum izlenmesi konusunda Trump ile mutabık olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "kırmızı çizginin geçildiğini” tekrarladı. Macron, "7 Nisan’da çok sayıda erkek, kadın ve çocuk katledildi. Bu nedenle Fransız ordusuna müdahale etme talimatı verdim” dedi.

Trump ve Macron ile aynı çizgiyi izleyen İngiltere Başbakanı Theresa May de bu operasyondan başka bir seçenek olmadığını vurguladı. Operasyonun amacının Suriye rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak olduğuna işaret eden May, bu operasyonla iç savaşa müdahalenin ve rejim değişikliğinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Suriye: Vahşi ve barbarca bir saldırı

Duma’da kimyasal silah kullandığı iddialarını reddeden Esad liderliğindeki Suriye hükümeti ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortak operasyonunu “vahşi ve barbarca bir saldırı” olarak nitelendirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Batı’yı bu saldırı ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) çalışmalarını baltalamakla suçladı.

Yapılan açıklamada, bu şekilde Batı’nın Duma’ya ilişkin "yalanlarının” örtbas edilmeye çalışıldığı belirtildi. KSYÖ uzmanları, Duma'da kimyasal silah kullanılarak saldırı düzenlenip düzenlenmediğini araştırmak üzere bölgeye gitmişti.

Putin: Saldırgan bir eylem

Rusya, Suriye’ye yönelik hava saldırısına sert tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonla ilgili açıklamasında, ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki insani felaketi daha da kötüleştireceğini belirtti. Suriye hedeflerinin vurulduğu saldırıyı kınayan Putin, operasyonu "saldırgan bir eylem" olarak nitelendirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in BM Güvenlik Konseyi üyelerini de acil toplantıya çağırdığı vurgulandı. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov da Washington, Paris ve Londra'yı bu saldırının “sonuçları” olacağı konusunda uyardı.

İran'dan sert tepki

Rusya ile birlikte Esad rejimine destek veren İran’dan da sert bir açıklama geldi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney televizyondan yaptığı açıklamada, saldırıları "suç", ABD, İngiltere ve Fransa'nın liderlerini de "suçlu" olarak nitelendirdi. Hamaney, bu ülkelerin amaçlarına ulaşamayacaklarını da savundu.

Türkiye ve Almanya'dan operasyona destek

Türkiye operasyonu "yerinde bir tepki olarak” değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Açıklamada, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Suriye'de başlatılan operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. ABD”nin öncülüğündeki operasyonu destekleyen Merkel, "Kimyasal silahlarlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı” ifadelerini kullandı.

DW,AFP,dpa,rtd/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe