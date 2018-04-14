Suriye'ye hava saldırısı borsa yatırımları için ne anlama geliyor?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye hükümeti güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki askeri noktalar bombalandı.

Suriye'ye yönelik başlatılan saldırının piyasaları da kötü yönde etkilemesi bekleniyor. Buna karşın, operasyonun "tek seferlik" gibi göründüğü için kayıpların sınırlı kalabileceği belirtiliyor. Marketwatch'da yer alan makaleye göre, yatırım tavsiye açısından en iyi şey hiçbir şey yapmamak.

HT Bloomberg’in aktarımına göre Marketwatch bu tavsiyesinin nedenlerini şöyle açıkladı:

“İlk olarak, saldırıya dair haberleri izledikten sonra hisse satışı yapmaya karar verdiyseniz, büyük bir olasıkla çok geç kaldınız. Pek çok yatırım firması satışlarda küçük bir hızlanmayı bile tespit edebilen yazılımlara sahip. Buna dayanarak hızlıca satışa geçebilirler. Bu mekanizma karşısında, şans elde etmek oldukça zor.”

İkinci olarak, Ned Davis Araştırma şirketinin geçen yüzyılın jeopolitik krizlerini inceleyerek yaptığı analize göre, Borsanın kriz sonrası dönemleri "satın almak için fırsat"ı temsil ediyor. Araştırma şirketi, Borsanın kriz sonrası toplanmasının güçlü olduğunu, genel itibariyle 6 ay içerisinde piyasanın kriz başlamadan önceki seviyesinden daha yüksek bir noktaya erişiyor.

Ned Davis araştırmasında ABD'de 2001'de meydana gelen terör saldırısıyla düşen Borsa ve 6 ay sonrasındaki verilere referans veriliyor.

Öte yandan tüm bunlar, büyük oranda kâr elde etmeye odaklanmış yatırımcılar için Suriye'deki gerilimin artmasına yönelik beklenti içinde olmak anlamına gelmemeli. İngiliz ekonomist John Maynard Keynes'e göre, "en büyük fırtına okyanus yatışmadan önce yaşanır". Ancak savaşın olasılık dahilinde olduğu durumlarda, portföy performansı hakkında endişe duymak hem tatsız hem de değersiz bir şey.

dunya.com'a açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı ise ABD saldırısı sonrası yaşanabilecek gelişmeleri "Operasyon şimdilik tek seferlikmiş gibi görünüyor. Eğer gerçekten böyle ise etkisi sınırlı kalır. Ama devamı gelirse o zaman piyasalar açısında sıkıntı büyük olur. Suriye'ye yönelik operasyonun Türkiye piyasalarına olumsuz yansıması kaçınılmaz. Hisse senetleri piyasasında bir miktar satış görebiliriz. Bunun yanı sıra tarihi zirveden 10 kuruş uzaklaşan doların yeni zirve denemeleri yaptığını görebiliriz" sözleriyle yorumladı.

Nalbantlı, öte yandan risk algısının artmasıyla birlike küresel piyasalarda altın fiyatlarının yükselişi sürdürebileceğini aktardı.

Dolarda yükseliş potansiyeli güçlendi

GCM Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise, "Jeopolitik risklerin Suriye özelinde yoğunlaşması ile birlikte, doların küresel bazda seyrinden çok risk fiyatlamasının ve bölgenin direkt olarak ilintili olduğu varlıkların oynaklık seviyeleri bizim piyasalarımızda da etkili olmakta diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Dolar/TL'nin yukarı yönlü çıkışlarına devam etme potansiyelinin güçlendiği bir süreçten geçildiğini kaydeden Erkan, şunları söyledi:

"2018 yılına yönelik 4,20 – 4,30 bölgesi beklentimize bir adım daha yaklaştık. Temkinli duruşu korumak lazım, haber akışı çok değişken. Ve tabii illikit Asya işlemlerinden ziyade piyasanın likit olduğu Avrupa seansına dikkat etmek lazım. dolar/TL kuru, Türk Lirasının gelişen ülke para birimleri içerisinde ABD Dolar’ı karşısında güçlü bir performans oluşturmaması sebebiyle yukarı yönlü çıkışını 4,20 bariyerine yaklaştırdı ve ardından trend içi tepki satışı düşüncesinde etkin bir fiyatlama reaksiyonu gösterdi. Dolar/TL kurunda trend içi tepki satışı düşüncesi tamam mı devam mı sorusunun cevabında 4,0345 yakinen takip edilmelidir.

Dolar/TL kurunun yeni süreçte tepki düşüncesini sonlandırabilmesi içinse, 4,0345 üzerindeki seyrine devam etmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 4,1170 – 4,14 bölgesi başta olmak üzere son zirve 4,1935 ve 4,23 bariyerine doğru trend yönlü çıkışlar devam etmek isteyebilir. Özellikle 4,1170 – 4,14 bölgesi üzerindeki kalıcı hareketler, ilgili çıkışların daha da güçlenmesini sağlayabilir ki bu süreçte Türk Lirasının gelişen ülke para birimleri arasında ABD Doları’na karşı sergileyeceği performans ayrıca takip edilebilir."