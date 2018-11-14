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Suriye'ye hasta bırakan ambulansta esrar ele geçirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan, Türkiye'ye giren özel hastaneye ait ambulansta 20 kilo esrar ele geçirildi

14 Kasım 2018 12:21

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı\'ndan, Türkiye\'ye giren özel hastaneye ait ambulansta 20 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep\'teki özel bir hastaneye ait Y.Y. yönetimindeki 01 CGT 37 plakalı ambulans, hastanede tedavisi biten Suriyeli hastayı ülkesine bıraktı. İddiaya göre, ambulans Türkiye\'ye dönüşte Çobanbey Gümrük Kapısı\'nda, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından durdurularak arandı. Aramalarda ambulansın sedye bölümünde 20 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sürücü Y.Y. ile yanındaki N.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucuyu alacağı belirlenen M.H. de Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Elbeyli ilçesinde yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

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