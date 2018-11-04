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SURİYE'YE GİDEN RUS KARGO GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

  Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) RUSYA'nın  Novorossiysk Limanından hareket eden 'Sparta' adlı Ro-Ro kargo gemisi saat 09

04 Kasım 2018 13:52

 

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) RUSYA\'nın  Novorossiysk Limanından hareket eden \'Sparta\' adlı Ro-Ro kargo gemisi saat 09.00 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Suriye\'nin Tartus Limanına gitmekte olan gemi  yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda konteynerin olduğu, gemi personelinin bunlarla ilgilendikleri  görüldü. Yaklaşık 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayan gemi Suriye\'ye gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü
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-Rus gemiden detay görüntü
-Rus geminin FSM Köprüsünün altından geçişi
-Rus gemide bulunan konteynırlardan detay görüntü
-Gemi personelinin konteynırlar ile ilgilenmeleri 
-Gemiden genel ve yakın detaylar 
 

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