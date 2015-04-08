Suriye’ye geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Yasa dışı yollardan Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan Kosova, Suriye, İsviçre, Rus ve Tacikistan uyruklu 10 kişi yakalandı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'deki çatışma bölgelerine geçiş yapacakları değerlendirilen şüpheli şahıslar emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Kosova uyruklu A.B., A.B. ve Suriye uyruklu H.A. Rus uyruklu L.I, A.I, Z.A., A.I, F.I. ve Tacikistan uyruklu S.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
İsviçre uyruklu O.A.M.B adlı şahıs hakkında ise Terör Örgütüne üye olmak suçundan işlem yapıldığı vurgulandı.