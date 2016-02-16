Suriye'ye atılan mermilerde Sur ve Cizre mesajı

YPG'nin Azez'deki mevzilerini dün de vuran Fırtına Obüsleri'nin mermilerinde, 'Sur ve Cizre'de şehit olan silah arkadaşlarımız için; ruhunuz şad olsun' mesajı yazıldı.

Vatan'da yer alan habere göre; Hafta sonu Fırtına Obüsleri'yle sınıra 13 km. mesafedeki YPG hedeflerini vuran TSK'nın operasyonu dün de sürdü. Tel Rıfat ve Şavarikat bölgesindeki YPG hedeflerine 5 dakikada bir ateş açıldı. Fırtına Obüsleri'nin mermilerinde, 'Sur ve Cizre'de şehit olan silah arkadaşlarımız için; ruhunuz şad olsun' mesajı yazıldı. TSK'nın Kandil operasyonunda da F-16'lardan atılan akıllı mühimmatlarda da benzer mesajlar vardı.