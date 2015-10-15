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Dünya
Deutsche Welle

'Suriye'ye asker yollayan ülkeler arasına Küba da katıldı'

Suriye'deki iç savaşta taraf olan ülkelerin sayısı artıyor. ABD medyası, Küba'nın yüzlerce askerle Rusya'nın Suriye harekatına destek verdiğini bildirdi.

15 Ekim 2015 14:09

Konuyla ilgili iddiaya ABD'de
yayın yapan Fox News televizyonunun haberinde yer
verildi. İddia, Miami Üniversitesi Küba ve Küba-Amerika Çalışmaları Enstitüsü'nün
(ICCAS) elde ettiği bilgiye dayandırıldı.

Buna göre Küba Silahlı Kuvvetler Komutanı General Leopoldo Cintra Frias Suriye'ye
vardı. İsviçre basınında yer alan bir iddiaya göre de 300 civarında Küba askeri
Rusya'ya ait uçaklarla Suriye'ye nakledildi.

'Kübalı askerler özel kuvvetler mensubu'

ICCAS Direktörü Jaime Suchlicki, Suriye'ye giden Kübalı askerlerin Rus tanklarının
kullanımında uzman olduklarını açıkladı. Askerlerin özel kuvvetler mensubu oldukları
iddialar arasında anılıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya ile sürdürülen müzakereler konusunda bilgi vermiş,
Suriye'de hava güvenliğini sağlamak üzere Rusya ile yürütülen görüşmelerde önemli
ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

ABD'li yetkili, "tarafların yakında uzlaşabileceğini, önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya
imza atılabileceğini" bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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