'Suriye'ye asker yollayan ülkeler arasına Küba da katıldı'

Konuyla ilgili iddiaya ABD'de

yayın yapan Fox News televizyonunun haberinde yer

verildi. İddia, Miami Üniversitesi Küba ve Küba-Amerika Çalışmaları Enstitüsü'nün

(ICCAS) elde ettiği bilgiye dayandırıldı.

Buna göre Küba Silahlı Kuvvetler Komutanı General Leopoldo Cintra Frias Suriye'ye

vardı. İsviçre basınında yer alan bir iddiaya göre de 300 civarında Küba askeri

Rusya'ya ait uçaklarla Suriye'ye nakledildi.

'Kübalı askerler özel kuvvetler mensubu'

ICCAS Direktörü Jaime Suchlicki, Suriye'ye giden Kübalı askerlerin Rus tanklarının

kullanımında uzman olduklarını açıkladı. Askerlerin özel kuvvetler mensubu oldukları

iddialar arasında anılıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya ile sürdürülen müzakereler konusunda bilgi vermiş,

Suriye'de hava güvenliğini sağlamak üzere Rusya ile yürütülen görüşmelerde önemli

ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

ABD'li yetkili, "tarafların yakında uzlaşabileceğini, önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya

imza atılabileceğini" bildirmişti.