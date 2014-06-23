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Dünya

Suriye’nin Yermuk kampında ateşkes ilan edildi

Suriye hükümeti ve direnişçi gruplar, Filistinli mültecilerin kaldığı Yermuk kampında ateşkes anlaşması yaptı

23 Haziran 2014 17:28

Şam'ın güneyindeki Filistinli mültecilerin kaldığı ve geçen Temmuz ayından bu yana 18 bin kişi mahzur kalan Yermuk kampında Suriye hükümeti ve direnişçiler arasında ateşkes anlaşması yapıldı. Ateşkes anlaşmasının metninde kampın ana girişlerinin açılacağı ve temel hizmetlerin eski haline getirileceği belirtiliyor. İnsan hakları örgütleri kampta 100'den fazla kişinin açlıktan öldüğünü belirtti.

Sana haber ajansı anlaşmanın Suriye rejimini, Yermuk'taki isyancı grupları ve birçok Filistinli örgütü kapsadığını belirtti. Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor. Yapılan önceki anlaşmalar bozulmuştu.

BBC’den Lyse Doucet’in haberine göre, Yermuk'ta yemek ve ilacın çok kısıtlı olarak tedarik edildiliyor ve kampın önemli bölümünün harabe halde. Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Kuruluşu'nun (UNRWA) devam eden çatışmalar ve bombardımanlar nedeniyle son iki haftadır kampta yemek dağıtamadığını da ekliyor.

UNRWA sözcüsü Chris Gunness, Yermuk içindeki silahlı muhalif gruplarla Suriyeli yetkililer arasında dün bir anlaşma imzalandığına dair bilgi edindiklerini söyledi. Gunness bu bilginin güvenilir olduğunu söyledi.

Yermuk kampı 1948'deki Arap-İsrail savaşı sırasında savaştan kaçan Filistinliler için kurulmuştu. 2012 yılında silahlı muhalif grupların içine yerleşmesiyle kampta sert çatışmalar yaşanmaya başlamıştı.

 

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