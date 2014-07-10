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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'nin yeni umudu

İç savaştaki Suriye'de muhaliflerle Esad rejimi arasında arabuluculuk yapan BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilciliği görevine yeni bir isim getirildi. Daha önceki iki yetkili görevinden istifa etmişti.

10 Temmuz 2014 21:31


Üç yılı aşkın süredir iç savaşın sürdüğü Suriye'de, taraflar arasında uzlaşma sağlanması amacıyla görev yapan BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi görevine yeni bir diplomat atandı. Cenevre'de perşembe günü yapılan açıklamada, Staffan de Mistura'nın, görevden ayrılan El Ahdar El İbrahimi'nin yerini alacağı açıklandı.

67 yaşındaki İtalyan-İsveçli Staffan de Mistura, Birleşmiş Milletler için farklı kriz bölgelerinde görev yaptı. 2001-2004 yıllarında Lübnan'da, 2007-2009 yılları arasında Irak'ta, 2010-2011 yılları arasında Afganistan'da Birleşmiş Milletler özel temsilcisi olarak çalıştı. De Mistura aynı zamanda 2009 ila 2010 yılları arasında Dünya Gıda Programı'nın başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

De Mistura'nın özellikle Irak ve Afganistan'daki görevleri nedeniyle kriz bölgeleri ve insani yardım konularında deneyimli bir diplomat olduğu belirtiliyor.

BM ve Arap Birliği'nin ilk Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye'ye yönelik tüm baskıları bertaraf etmesi nedeniyle altı ayın sonunda temsilcilik görevinden ayrılmıştı. Annan'dan sonra seçilen El Ahdar El İbrahimi ise iki yıl dayanmış ancak Cenevre'de başarı sağlanamayan görüşmelerin ardından mayıs ayında görevinden istifa etmişti.

De Mistura'nın diğer iki temsilciden farklı olarak sadece Birleşmiş Milletler'e karşı sorumlu olması planlanıyor. De Mistura'ya destek olarak Arap Birliği tarafından ek bir yetkili belirleneceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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