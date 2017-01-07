T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suriye'nin Türkiye sınırında bombalı saldırı: En az 43 ölü

Muhaliflerin elindeki Azez kasabasında meydana gelen bombalı saldırıda en az 43 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. DHA, yaralananlardan 20'sinin tedavi için Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Saldırının bomba yüklü bir tankerle gerçekleştirild

07 Ocak 2017 19:29

Suriye'nin muhaliflerin elindeki Azez kasabasında meydana gelen bombalı saldırıda en az 43 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kilis'in karşısındaki Halep kentine bağlı Azez kasabasının merkezinde meydana gelen saldırı bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

Patlama, Türkiye sınırına 7 kilometre uzaklıktaki bir adliye binasının dışında meydana geldi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda çoğunlukla sivil olmak üzere en az 43 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Anadolu Ajansı ise bir sivil savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde ölü sayısını 60 olarak verdi.

Londra merkezli Gözlemevi, ölenler arasında 6 muhalifin olduğunu, diğerlerinin ise sivil olduğuna inandıklarını açıkladı.

Gözlemevi sözcüsü Rami Abdurrahman, saldırının su ya da yakıt tankeriyle gerçekleştirildiğini söyledi. Bu durumun saldırının etkisini artırdığı düşünülüyor.

Başka bir aktivist grup, Azaz Medya merkezi, saldırıdan sonra en az iki saat boyunca kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) saldırıda yaralanan 20 kişinin tedavi için Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Saldırıyı şimdilik üstlenen olmadı.

Azez, yakın zamanda Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) hedefi haline gelmişti.

Saldırı, Rusya ve Türkiye'nin gözetiminde ilan edilen ateşkes sırasında meydana geldi, ancak ateşkese IŞİD dahil değil. Ateşkese bazı ihlallere rağmen çoğunlukla uyuluyor.

IŞİD'in, Özgür Suriye Ordusu'nun elindeki kenti geri almaya çalıştığı biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuhaliflerinAzezDHATürkiyeSaldırınınHalepHakları GözlemeviAnadolu AjansıGözlemeviRami AbdurrahmanBuAzaz MedyaHaber AjansıIrakDevletiRusyaIŞİDAteşkeseSuriye Ordusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24