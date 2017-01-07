Suriye'nin Türkiye sınırında bombalı saldırı: En az 43 ölü

Suriye'nin muhaliflerin elindeki Azez kasabasında meydana gelen bombalı saldırıda en az 43 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kilis'in karşısındaki Halep kentine bağlı Azez kasabasının merkezinde meydana gelen saldırı bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

Patlama, Türkiye sınırına 7 kilometre uzaklıktaki bir adliye binasının dışında meydana geldi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda çoğunlukla sivil olmak üzere en az 43 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Anadolu Ajansı ise bir sivil savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde ölü sayısını 60 olarak verdi.

Londra merkezli Gözlemevi, ölenler arasında 6 muhalifin olduğunu, diğerlerinin ise sivil olduğuna inandıklarını açıkladı.

Gözlemevi sözcüsü Rami Abdurrahman, saldırının su ya da yakıt tankeriyle gerçekleştirildiğini söyledi. Bu durumun saldırının etkisini artırdığı düşünülüyor.

Başka bir aktivist grup, Azaz Medya merkezi, saldırıdan sonra en az iki saat boyunca kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) saldırıda yaralanan 20 kişinin tedavi için Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Saldırıyı şimdilik üstlenen olmadı.

Azez, yakın zamanda Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) hedefi haline gelmişti.

Saldırı, Rusya ve Türkiye'nin gözetiminde ilan edilen ateşkes sırasında meydana geldi, ancak ateşkese IŞİD dahil değil. Ateşkese bazı ihlallere rağmen çoğunlukla uyuluyor.

IŞİD'in, Özgür Suriye Ordusu'nun elindeki kenti geri almaya çalıştığı biliniyor.