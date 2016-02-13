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Dünya

"Suriye'nin tamamını geri alacağım" diyen Esad'a ABD'den cevap: Kandırılmıştır

Münih'te yapılan Suriye toplantısından 'şiddetin durdurulması' kararı çıkmıştı

13 Şubat 2016 01:22

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "Ülkenin tamamını geri alacağım" açıklamalarına ABD'den yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner 'Eğer Esad, Suriye'deki savaş için askeri bir çözüm olduğunu düşünüyorsa ' kandırılmıştır' dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Almanya'nın Münih kentinde yapılan Suriye toplantısından "şiddetin durdurulması" kararı çıkmasının ardından Esad başkent Şam'da AFP'ye konuşmuştu. 

Esad, ülkenin tamamını geri almaya yemin ettiğini açıklamış, bölgesel aktörlerin dahil olması sebebiyle bunun zaman alacağını ve ağır bir bedeli olacağını söylemişti.

 

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