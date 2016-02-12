Esad: Suriye'nin tümünü geri alacağız

Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Suriye’ye saldırma riski olduğunu söyledi. Şam'da AFP muhabirine konuşan Esad, Suriye’nin tümünü geri alacaklarını ancak bunun uzun sürebileceğini belirtti. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye müdahale etme riski olduğunu ifade eden Esad, ancak Suriye güçlerinin bu saldırılara güçlü bir şekilde karşı koyacağını söyledi.

'Terörle mücadeleyi sürdüreceğiz'

Suriye’de barış sağlanmasına yönelik görüşmeler devam ederken terörle mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Suriye lideri, Avrupa’nın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi için gerekli koşulları yaratması gerektiğini vurguladı.

Davutoğlu Genelkurmay Başkanı'nı da Suudi Arabistan'a götürmüştü

Geçen hafta Suudi Arabistan'a giden Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz'le görüşmesinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da hazır bulunmuştu.