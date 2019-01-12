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Dünya

Suriye'nin SANA ajansı: İsrail'den Şam'a füze saldırıları önlendi

Suriye (DHA) - Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İsrail'in Suriye'ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu; çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurdu

12 Ocak 2019 12:43

Suriye (DHA) - Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İsrail\'in Suriye\'ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu; çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurdu. Ajans, Suriye hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini ancak sadece bir füzenin Şam Havaalanındaki depolardan birine isabet ettiğini duyurdu.

Ajans, Suriye Ulaştırma Bakanlığı\'ndan bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Şam Uluslararası Havalimanı\'ndaki hava trafiğinin saldırılardan etkilenmediğini yazdı.

 

 

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