Suriye'nin kuzeyinde muhalifler ile SDG arasında çatışmalar: '15 ölü'

Suriye'nin kuzeyinde, SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ve Türkiye'yle birlikte hareket eden silahlı muhalif gruplar arasında çatışma çıktı.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Halep'in kuzeyindeki Şahba kentine bağlı Ayn Dakna köyü yakınlarında çıkan çatışmalarda 15 kişinin öldüğünü duyurdu.

SOHR, Pazartesi gününden bu yana süren çatışmalarda ölenlerin Suriyeli muhalifler olduğu, 4 SDG üyesinin de yaralandığını bildirildi.

ABD tarafından desteklenen SDG'nin ana gövdesini Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Ayn Dakna, Şubat ayından bu yana SDG'nin denetiminde bulunuyor.

Köy, SDG ve muhaliler arasında sınır niteliği taşıyor.

YPG'nin yerel bir yetkilisi yaptığı açıklamada, ellerinde 9 kişinin cenazesinin bulunduğunu, ailelerine ulaştırılmaları için bunları Afrin'deki Kürt Kızılayı'na vereceklerini söyledi.

Muhalif gruplar ise yaptıkları açıklamada, Ayn Dakna'da SDG'ye saldırdıklarını çünlü SDG'yi "işgalci" olarak gördüklerini belirtti.

Muhalifler yeni saldırılar gerçekleştireceklerini de ekledi.

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekâtı'na Türk ordusu ile birlikte katılan muhalif gruplarla SDG arasında uzun süredir yer yer gerilim yaşanıyor.