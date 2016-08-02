Suriye'nin kuzeyinde klor gazı saldırısı iddiası

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib eyaletindeki Sarakeb kasabasına, bir doktor ve kurtarma görevlilerinin anlattığına göre bir helikopterden varillerle klor gazı atıldı.

Aynı kaynaklar saldırıdan 30 civarında insanın etkilendiğini söylüyorlar.

Saldırıdan kimin sorumlu olduğu konusunda ise bir bilgi yok.

Daha önce Suriye'deki savaşın her iki tarafı da kimyasal silah kullanmakla suçlanmış ve her iki taraf da bu iddiaları reddetmişti.

Bu saldırının meydana geldiği söylenen Sarakeb kasabası yakınlarında dün bir Rus askeri helikopteri vurulmuştu.

Sarakeb'de çalışan ve BBC'ye konuşan doktor Abdül Aziz Bari, gazın helikopterden iki varil ile atıldığını söyledi.

Doktor Bari, "Klor gazı olduğunu biliyoruz çünkü geçmişte de kullanılmıştı ve kokusunu, belirtilerini biliyoruz... Çoğunlukla kadın ve çocuklar olmak üzere 28 kişinin etkilendiğini tespit ettik" diyor.

İkinci kaynak

Saldırı haberi ayrıca Suriye Sivil Savunma adlı insani yardım kuruluşu tarafından da Reuters ajansına bildirildi. Bu örgütün bir sözcüsü saldırıdan 33 kişinin etkilendiğini söyledi.

Sözcü varillerle atılan gazın klor olduğundan kuşkulandıklarını ancak doğrulayamadıklarını bildirdi.

Klor gazı sanayide yaygın olarak kullanılan bir kimyasal madde. Fakat silah olarak kullanılması Kimyasal Silahlar Sözleşmesi tarafından yasaklanmış maddeler arasında.

Klor gazı gözler ve ciltte yanma, solunum güçlüğü ve ağız köpürmesi gibi etkiler yaratıyor.

2013 yılında BBC yine Sarakeb kasabasında yaptığı araştırmada, halkın hükümet güçlerinin kullandığı helikopterlerden atılan klor gazına maruz kalmış olabileceğine dair güçlü kanıtlar bulduğunu bildirmişti. Bu haberler Suriye hükümeti tarafından kesin olarak reddedildi.