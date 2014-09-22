Suriye'nin komşularına destek konferansı



Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Savsan Chebli pazartesi günü bir açıklama yaparak, Dışişleri Bakanı Frank Walter-Steinmeier'in davetiyle, uluslararası bir Suriye konferansı yapılmasının planlandığını kaydetti. Chebli, Berlin'de 28 Ekim'de düzenlenmesi planlanan konferansta, içsavaştaki Suriye'nin komşularına nasıl destek verilebileceğinin görüşüleceğini ifade etti.

Savsan Chebli, konferansta bölgede Suriye'deki içsavaştan en fazla etkilenen Lübnan, Türkiye ve Ürdün'den yetkililerin de davet edileceğini kaydetti. Bölge komşularının yanı sıra çok sayıda devletin de davet edileceği konferansın, IŞİD'den kaçan Suriyeli Kürtlerin Türkiye'ye akın etmesinden önce kararlaştırıldığı ancak bu olayla daha da gerekli hale geldiği belirtildi.

Chebli, Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier'in konferansla, Suriyeli mültecileri ülkelerine kabul eden ülkelerin ne denli bir yük altına girdiklerinin bilincinde olduğunu göstermek istediğini ifade etti. Suriye'deki mevcut durumun gelecek aylarda iyileşmeyeceğini belirten sözcü yardımcısı, komşu ülkelere verilecek desteğin bu nedenle konferansın en önemli gündem maddesi olacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yüzbinlerce Suriyeli, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'ye sığındı. Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon 500 bin Suriyeli sığınmacıyla sınırlarını aştığı belirtiliyor. IŞİD korkusuyla Türkiye'ye sığınan Kobanililerin sayısının 130 bine ulaştığı bildiriliyor.