Suriye'nin kayıp nesli



Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne doğru yüzlerce çadır sıralanıyor. Çalılıkların, tarlaların arasında Suriyeli mülteciler için acilen kurulmuş barınaklar yer alıyor. Üzerleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) logosunun yer aldığı brandalarla örtülmüş. Mülteci kampı Suriye sınırına 15 kilometre uzaklıkta. O kadar yakın ki zaman zaman çatışma sesleri duyuluyor.

Bir zamanlar 35 bin yerlisi olan Bar Elias kentinde de durum aynı. Burada Medyen adındaki küçük bir mülteci kampında dokuz büyük Suriyeli aile yaşıyor. 2003 yılında Medyen El Ahmed'in kurduğu kampa onun adı verilmiş. İşte bu küçük mülteci sığınma yerinde şimdi çocuklar okula gidebilsin diye çadırdan okul kuruldu. Bu okulda yine Medyen'in girişimi ile 65 çocuk eğitim görüyor. Çevredeki mülteci kamplarından çocuklar da geliyor.

Zor koşullarda eğitim

“Ben Suriyeliyim“, “Sen Suriyelisin“ yazıyor Hatem Ahmad. 15 yaşında olan Hatem, dört yıl önce annesi ve iki kızkardeşi ile Lübnan'a sığınmış. Erken yaşta babasını kaybeden Hatem okuma isteği ile dolu. Hatem, “Suriye'de altıncı sınıftayken okumayı bırakmak zorunda kaldım. Burada okuma yazmayı unutmamak için okula gidiyorum. Buna ek olarak da biraz İngilizce öğreniyorum. Bu bana çok şey katıyor. Daha çok öğrenmek isterdim!“ diyor.

Küçücük sınıfta bir halı ile dar sıralar var. Öğretmenlerin ısı girmesini engellemek için kapattığı duvardaki deliklerden içeri ışık sızıyor. Yine de içerisi çok sıcak. Elektrik çok kısıtlı. Duvarların sıvaları dökülüyor. Okulu kuran Medyen, biraz bağış aldıklarını ama daha çok ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Okulun yazın havalandırıcıya ve kışın da ısıtıcıya ihtiyacı var.

Bilgi düzeyine göre ayrılmış, 3 sınıf oluşturulmuş. Öğrencilerden biri dokuz yaşında ve hiç okuma yazma öğrenmemiş. Suriye’de iç savaşın başladığı yıllarda okula kaydedilmesi gerekiyormuş ama bu hiç gerçekleşmemiş. Medyen El Ahmed artık kendi çabaları ile çocuklara eğitim sunmaya çalıştıklarını söylüyor. Ahmed, “Başlangıçta bir organizasyon bize yardım ediyordu. Şimdi her şeyi tek başımıza yapıyoruz. Çocuklarımızın asgari ölçüde eğitim almasını istiyoruz. Çok olmasa da okuyup yazamamalarından daha iyi“ diyor.

Eskiden varlıklı bir aileden gelen ve ticaret yapan Medyen savaşta her şeyini kaybetmiş. Sonra Lübnan'a gelince organizasyon ve örgütlerin seminerlerine katılarak, Suriyelilerin durumu ile ilgilenmeye başlamış.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre (Human Rights Watch) Lübnan'a sığınan mültecilerin 500 bini okul çağında. Sığınmacıların yarısı okula gitmiyor, okuma-yazma bilmiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Lübnan Hükümeti'nden Suriyeli çocukların Lübnan okullarında okuma imkanını kolaylaştırmasını talep ediyor.