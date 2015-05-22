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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'nin Irak'la sınır kapısı kalmadı

Suriye ile Irak arasında Esad rejiminin kontrolündeki son sınır geçiş noktası da IŞİD militanlarının eline geçti.

22 Mayıs 2015 11:46


Palmira kentini ele geçiren ve Suriye topraklarının yarısından fazlasını kontrolü altına aldığı tahmin edilen IŞİD ilerleyişini sürdürüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejimine bağlı askerlerin El Tanaf sınır kapısından çekildiğini açıkladı. Reuters haber ajansının ulaştığı bir IŞİD mensubu haberi doğruladı.

Terör örgütü Irak'ta da ilerliyor. Ramadi'yi denetimi altına alan IŞİD, 10 kilometre doğudaki Hüseyba yönünde güvenlik güçlerinin savunma hattını yardı.

Bu arada ABD, Irak'a AT-4 tipi 2 bin anti tank füzesinin sevk edileceğini duyurdu. Başkan Barack Obama, Bağdat hükümetine desteğini vurguladı.

Uluslararası toplumun Palmira endişesi

IŞİD'in antik kalıntıların bulunduğu Palmira'yı ele geçirmesi uluslararası kamuoyunda kaygıyla karşılanmıştı.

Antik kent, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor.

IŞİD'in Irak'ta yaptığı gibi burada da kültürel varlıkları tahrip etmesinden endişe ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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