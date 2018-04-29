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BBC Türkçe

Suriye'nin güneybatısında Rusya ile ABD'nin sağladığı ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye'nin güneybatısında ABD ile Rusya'nın vardığı anlaşma üzerine ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi. ABD bu ateşkesi kalıcı barışın sağlanması için atılmış önemli bir adım olarak niteledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cuma günü yaptığı görüşmede Suriye'nin güneybatısı için üzerinde ulaşmaya vardıkları ateşkes, öğlen saati itibariyle yürürlüğe girdi.

Ürdün'ün de desteklediği bu ateşkesin denetiminin ABD ve Ürdün ile koordinasyon içerisinde Rus askeri polisi tarafından yapılması öngörülüyor.

Trump ve Putin'in G20 Zirvesi için bulundukları Almanya'nın Hamburg kentindeki görüşmenin ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, varılan bu ateşkes ve çatışmasızlık bölgesi oluşturma anlaşmasının Suriye'nin başka yerlerinde de uygulanmasını umduklarını söylemişti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı HR McMaster da bu ateşkesi ABD için bir öncelik ve Suriye'de kalıcı bir barışın sağlanması için atılmış önemli bir adım olarak tanımladı.

McMaster tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Bu tarz çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması ABD için bir öncelik ve bu anlaşmaya varmak için sağlanan ilerlemeden cesaret alıyoruz" dedi.

McMaster ayrıca, Trump'ın bu anlaşmayı Hamburg'da aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi başka liderlerle de görüştüğünü ifade etti.

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