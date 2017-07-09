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Deutsche Welle

Suriye'nin güneybatısında ateşkes başladı

ABD, Rusya ve Ürdün’ün girişimiyle sağlanan ateşkes Suriye’nin güneybatısında TSİ ile 12:00’de yürürlüğe girdi

09 Temmuz 2017 15:38

Orta Avrupa saatine göre 11:00’da başlayan ateşkes ülkenin güney batısında Dera ve Kuneytra illerini kapsıyor. Rus yetkililer ateşkesin Süveyda ilini de kapsadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin G20 Zirvesi çerçevesinde Hamburg’da görüşmüş ve iki lider ABD, Rusya ve Ürdün’ün Suriye’nin güney batısında ateşkes sağlanması ve üzerinde uzlaştığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, Suriye’deki ateşkesin, Trump’la yaptığı görüşmedeki en önemli konu olduğunu vurguladı. Putin edindiği izlenime göre ABD'nin Suriye konusundaki tavrının daha pragmatik hale geldiğini belirterek, "Bütünde değişen bir durum yok ama ortak çabalarla daha fazlasına erişebileceğimiz konusunda bir anlayış söz konusu" dedi.

Amerikan yönetimi de sağlanan uzlaşmayı överek, "umut verici" şeklinde nitelendirdi. ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster yaptığı açıklamada, "Bu çeşit çatışmaların azaltıldığı bölgeler ABD'nin önceliği. ABD yönetimi böylesine bir uzlaşmayı mümkün kılan bu adımla cesaretlendi" dedi.

Suriye’de daha önce ilan edilen ateşkesler sık sık ihlal edildi. Bu yılın başında Türkiye, Rusya ve İran’ın öncülüğünde sivillerin sığınabileceği çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmuş ve resmi bir ateşkese varılmıştı.

Suriye'de 6 yıldır süren iç savaşta yaklaşık 360 binden fazla kişi öldü ve milyonlarca Suriyeli de ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters, HT/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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