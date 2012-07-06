'Suriye'nin Dostları'nda Rusya ve Çin yok

Suriye Halkının Dostları Grubu'nun üçüncü konferansı bugün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor. Yaklaşık 100 ülkeden temsilcilerin katılacağı konferansta Türkiye de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından temsil edilecek.



ABD'nin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından temsil edileceği konferansın iki önemli eksiği var. Birleşmiş Milleter Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi, Rusya ve Çin, davet edilmelerine rağmen konferansa katılmayacaklarını duyurdular. Pekin ve Moskova 30 Haziran'da Cenevre'de BM himayesinde düzenlenen toplantıya katılmış ve Suriye'de geçiş hükümeti kurulması konusunda varılan ilke anlaşmasına onay vermişlerdi. Ancak Batı dünyası ile bu iki ülke arasında söz konusu ilke konusundaki görüş ayrılıkları devam ediyor.



Açılışı Hollande yapacak



Açılışı Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından yapılacak üçüncü konferanstan Suriye rejimine yönelik yaptırımları genişletme, Suriye muhalefetini gelişmiş iletişim olanaklarıyla donatma ve muhaliflere yönelik insani yardımı yoğunlaştırma kararlarının çıkması bekleniyor.



'Yaptırımlara uyun' çağrısı



Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, konferans öncesi yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımlara tüm ülkelerin uymasını istediklerini söyledi. Fabius, Suriye'den fosfat ithal etmeye devam eden Yunanistan'ı da yaptırımlara uymaya çağırdı.

Suriye krizinde "güç kullanma dahil her türlü opsiyonun masada olduğunu" ifade eden Fransız bakan, "Ancak sorun, siyasi, coğrafi, stratejik ve askeri gerekçelerden ötürü geçmişte diğer ülkeler için olduğundan farklı" şeklinde konuştu.Fabius, Beşşar Esad'ın iktidarı bırakması halinde uluslararası adalet önünde mutlaka hesap vermesi gerekeceği görüşünü dile getirdi.

Fransız bakan, mevcut rejim sonrası Suriye'yi yöneteceklerin ülkenin toprak bütünlüğü ile kadın ve ülkedeki tüm toplulukların haklarına saygı duymaları, yeni bir Anayasa hazırlamaları ve hür seçimler düzenlemeleri konularında uluslararası toplumun kararlı tutum sergilemesi gerektiğini de söyledi.

Suriye Halkının Dostları Grubu'nun ilk konferansı bu yıl 24 Şubat'ta Tunus'ta, ikincisi ise 1 Nisan'da İstanbul'da düzenlenmişti.