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Dünya

Suriye'nin doğusunda petrol savaşı

Irak Şam İslam Devleti ile Nusra Cephesi, Suriye'nin doğusunda bulunan Deir ez-Zur'daki petrol yatakları için savaşıyor

05 Mayıs 2014 13:32

Suriye'nin doğusu, Şam rejimi karşıtı iki radikal grubun çatışmasına sahne oluyor. Irak Şam İslam Devleti ile Nusra Cephesi, Deir ez-Zur'daki petrol yatakları için savaşıyor.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Suriyeli muhalifler, Irak Şam İslam Devleti örgütüyle Nusra Cephesi arasında Deir ez-Zur'da çatışma yaşandığını duyurdu. Muhaliflere göre, 5 gündür süren çatışmalarda 62 militan öldü. Şiddetli çatışmalar nedeniyle 60 bin Suriyeli sivil evlerini terkederken, köyler de boşaldı.

Irak Şam İslam Devleti örgütüyle Nusra Cephesi, Deiz ez-Zur'daki petrol yatakları ve kentin stratejik konumu nedeniyle çatışıyor.

El Kaide lideri Ayman ez-Zevahiri de, Irak Şam İslam Devleti'nin Suriye'deki savaşa katılmasının, İslamcı militanlar için siyasi bir felakete neden olduğunu söyledi. El Kaide lideri Zevahiri, örgütten Irak'taki mücadelesine ağırlık vermesini istedi.

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