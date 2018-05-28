Suriye'nin BM Silahsızlanma Konferansı'na başkanlık etmesine tepki

Suriye'nin bugün başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Konferansı'na başkanlık etmesi bekleniyor. Kendi halkına kimyasal saldırı düzenlemekle suçlanan Şam yönetiminin usülen de olsa koltuğu devralacak olması ise tartışma konusu.

BM üyesi devletler, alfabetik sıraya göre dönüşümlü olarak koltuğu devralıyor. Geçen yıl konferansı İsviçre yönetmişti, şimdi sıra Şam yönetiminde.

Ancak Doğu Guta ve İdlib'de sivillere kimyasal saldırı düzenlediği iddiaları üzerinden henüz haftalar geçmişken Suriye'nin dünyanın en önemli silahsızlanma toplantısına liderlik etmesi ihtimali, Cenevre'yi sarsmış durumda.

Şam yönetimi savaşın başından bu yana defalarca kimyasal saldırıyla suçlandı, her seferinde iddiaları reddetti.

Son olarak Nisan ayında Suriye ordunun muhaliflerin elindeki Doğu Guta'da düzenlediği hava saldırılarında 70'den fazla sivil hayatını kaybetti.

ABD, Avrupa ve başta Türkiye olmak üzere bazı bölge ülkeleri kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla Suriye'ye tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin iddiaların araştırılması için yaptığı toplantıda ise karar çıkmadı.

Suriye'nin bugün Cenevre'de başlayacak silahsızlanma müzakerelerini yönetecek olması, "Şam yönetiminin o koltukta ne işi var?" diye soran bazı diplomat ve insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekiyor.

Şam yönetimi, BM'nin Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nu defalarca ihlal etmekle suçlanıyor.

İngiltere ve Fransa, konferans öncesi durumdan kaygı duyduklarını dile getirdi.

Adil ve çoksesli bir dağılım için toplantı başkanlığını alfabetik sıraya göre düzenleyen BM, rotasyon sistemini değiştirmeye açık olduğunu ama BM üyesi ülkelerin yardımı olmadan bunu yapamayacağını söylüyor.