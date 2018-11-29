Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 11 bin askeri var

Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye hükümeti ve muhalefeti arasında gerçekleştirilen toplantıların 11'incisi Kazakistan’ın başkenti Astana'da yapıldı. Konferansta söz alan Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de 11 bin silahlı askeri olduğunu ileri sürdü.

Suriye’nin krizden çıkmasına yardımcı olma niyeti taşıyorlarsa, tüm "gayrı meşru" yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini söyleyen Caferi, yabancı güçlerden kastının ABD, Türkiye, Fransa ve İngiltere olduğunu belirtti.

Caferi ayrıca Batılı güçlerin eğer milyonlarca Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri dönmesi konusunda ciddilerse ülkeye uyguladıkları ekonomik yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi. Rus haber ajanslarında yer alan haberlere göre Caferi "Yaptırımlar kaldırılmalı ki insanlar işlerine, normal bir hayata, kendi ülkelerinin kalkınmasına ve gelişmesine dönebilsin" diye konuştu.

Astana'da Türkiye tarafından desteklenen Suriye muhalefeti heyetine başkanlık eden Ahmed Tuma, bu sözlere atfen Suriyeli sığınmacıların ülkeye geri dönüşünün ancak siyasi çözümün hayata geçirilmesi sonrasında mümkün olabileceğini söyledi. "Rejimle sorunumuz siyasi" diyen Tuma, "Rejim siyasi düzeyde adım atmaya yanaşmıyor, sadece askeri adımlar atıyor" diye konuştu.

De Mistura'dan anayasa komitesiyle ilgili hayal kırıklığı açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, toplantı sonrası yaptığı açıklamada arabulucuların ve savaşan tarafların ülkenin yeni anayasa taslağını oluşturacak komitede kimlerin olması gerektiği konusunda anlaşamamış olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi, Astana görüşmelerinde bu yönde elle tutulur bir gelişme kaydedilememesinden dolayı "derin üzüntü" içinde olduğunu ifade etti. De Mistura, toplantıyı "güvenilir, dengeli ve kapsayıcı, Suriyeliler tarafından sahiplenilen, Suriyeliler tarafından yönetilen, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında bir anayasal komitenin kurulmasını hızlandırmak bakımından kaçırılmış bir fırsat" olarak tanımladı.

De Mistura, Ekim ayında yaptığı açıklamada "kişisel nedenlerle" istifa ettiğini belirtmiş, Kasım ayı sonu itibarıyla görevi bırakacağını ifade etmişti. De Mistur'dan boşalacak BM Suriye Özel Temsilciliğine Norveçli diplomat Geir Pedersen’in getirileceği bildirilmişti.

Astana toplantılarında arabulucular savaşan taraflarla ayrı ayrı görüşmeler yapıyor ve savaşan taraflar yüz yüze gelmiyor.

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev de toplantı sonrasında yaptığı açıklamada söz konusu komitenin "son derece önemli" olduğunu ve Rusya'nın komitenin "olabildiğince erken" bir biçimde kurulmasını arzu ettiğini ancak çabaların gelecek yıla sarkabileceğini söyledi.

AP,dpa/EC,DÇÜ

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