-Suriye'nin aldığı ithalat yasağı ERZURUM (A.A) - 30.09.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye'nin aldığı ithalat yasağına ilişkin, ''Şuanda bu doğrultuda bir uygulama yok. Zaten bir takım STA ülkesi yani Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olan ülkenin de itirazı olmuş. Konu bundan ibaret'' dedi. Erzurum'da temas ve incelemelerini sürdüren Bakan Yazıcı, Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde Erzurumlu işadamı Osman Nuri Bakırcı tarafından yaptırılacak olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osman Nuri Bakırcı Ek Hizmet Binasının temel atma töreninin ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Polat Renasaince Otel'de düzenlenen ''74. Genel İdare Kurulu Toplantısı''na katıldı. Yazıcı, toplantıda bir gazetecinin ''Suriye ile olan ithalat kesildi. Son durum nedir?'' şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı: ''Her ülke kendi ülkesiyle alakalı ithalat ve ihracat rejimini belirler. Ve o alana ilişkin süreçlerde kararlar alır. Suriye'nin de 22 Eylül tarihi itibariyle ithalatına ilişkin bir bakanlar kurulu kararı çıkartmış. O kararla gümrük vergisi yüzde 5'ten fazla olan ithal ürünleri ithalatının bizle tabi olduğuna ilişkin. Onun istisnaları var. Gıda gibi ürünler bu kapsam dışında. Tabi bu konuyu çok spesifik olarak takip eden kamu kuruluşu bizim Ekonomi Bakanlığımız. Dolayısıyla şu anda bu doğrultuda bir uygulama yok. Zaten bir takım STA ülkesi yani Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olan ülkenin de itirazı olmuş. Konu bundan ibaret. Bizim gümrükteki uygulamalarımızda, Suriye'ye açılan kapılarda demin sözünü ettiğim karar doğrultusunda herhangi bir uygulama söz konusu değil.''