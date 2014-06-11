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Yaşam

Suriyelilerle kavgada altı Türk yaralandı

Kilis'te Suriyelilerle Türkler arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü

11 Haziran 2014 09:29

Kilis'te Suriyelilerle kavga eden 6 Türk vatandaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre, Kilis Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir grup Kilisli, uygunsuz davranışları nedeniyle Suriyelilerle tartıştı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kavganın ardından kent merkezinde çok sayıda Suriye plakalı araç tahrip edildi.

Kavganın yaşandığı mahalleye Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Polis olayların büyümesini önlemek için önlemler aldı.

 

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