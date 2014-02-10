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Politika

'Suriyeli mültecilerin organları çalınıyor mu?'

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Türkiye'ye getirilen Suriyeli yaralıların organlarının karaborsada satıldığı iddialarına ilişkin soru önergesi verdi

10 Şubat 2014 21:23

CHP'li Mehmet Ali Ediboğlu, Lübnan'ın El-Safir ve Al-Diyar gazetelerinin Türkiye'ye getirilen Suriyeli yaralıların organlarının karaborsada satıldığı iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Ediboğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde ‘’Ocak ayında kafasından yaralandığı iddia edilen 19 yaşındaki Ahmad Abdulkarim Muhammed Antakya'daki hangi hastanede ameliyat edilmiştir? Türk doktorlarının, transfer edilen 62 bin Suriyeli yaralıdan 15 bin 600'ünün organlarının alındığını ve vücutlarının gömülmek üzere Suriye'ye geri yollandığını doğruladıklarını belirttiği iddiası doğru mudur?’’ gibi sorular yöneltti.

Soru önergesinde Lübnan'da gazetelerinde yayınlanan haberlerin kupürlerine de yer veren Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, El-Sefir Gazetesi'nin haberine göre Suriye'de Ocak ayında başından yaralanan ve Antakya'daki bir hastaneye getirilen 19 yaşındaki Ahmad Abdulkarim Muhammed'in ölümünden birkaç gün sonra yayımlanan videoda bu kişinin karın bölgesinin ameliyat edildiği ve karaciğer, böbrek gibi önemli organların çalındığına dair iddiaların olduğunu belirtti.

 

'Organları alındı gömülmek için Suriye'ye gönderildi'

 

Yine Lübnan'da yayımlanan Al-Diyar Gazetesi'nin de Türk yetkililerin yaralanan genç Suriyelileri, Antakya ve İskenderun'da bulunan belirli hastanelere transfer ettiklerini, hastanelerde organları alınan Suriyelilerin ölüme terk edildiğini ve ölenlerin gömülmek üzere Suriye sınır bölgelerine gönderildiğini yazdığını ifade eden Ediboğlu, Bakan Müezzinoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Lübnan gazetelerinin belirttiği olayda ocak ayında kafasından yaralandığı iddia edilen 19 yaşındaki Ahmad Abdulkarim Muhammed Antakya'daki hangi hastanede ameliyat edilmiştir? Hatay'da Suriyeli yaralıları tedavi eden kaç kamu, özel ve gayri resmi hastane ve şifahane mevcuttur? Söz konusu hastanelerde görev yapan başka ülke uyruklu doktorların kaydı var mıdır ve toplam kaç kişidir? Gazete ayrıca Türk doktorlarının, transfer edilen 62 bin Suriyeli yaralıdan 15 bin 600'ünün organlarının alındığını ve vücutlarının gömülmek üzere Suriye'ye geri yollandığını doğruladıklarını belirttiği iddiası doğru mudur? Al-Diyar Gazetesi haberinde, Avrupalı bilimsel web sitelerinin, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana, Türkiye'de organ nakli operasyonlarında artış tanımladıklarını belirttiği iddiası doğru mudur? Türkiye'de son beş yılda yapılan organ nakli ameliyatlarının yıllara göre istatistiki verileri nasıldır? Çizelge halinde bu verilerde belirten oranları ayrıntılarıyla belirtebilir misiniz?"

ETİKETLER

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