Suriyelilerin Fikirtepe'deki yaşam mücadelesi; yıkılacak binada aç, susuz

Kentsel dönüşüm sürecinde yıkılan ve terk edilen evleriyle doğal film platosu haline gelen Fikirtepe, Suriyeli mültecilerin akınına uğradı. Suriye’deki savaşı anlatan ‘Kaçış’ filminin de çekildiği bölge bugün gerçek savaş mağdurlarının adresi oldu. Sahiplerinin terk ettiği harabe binalara yerleşen Suriyeliler, elektrik ve suyun olmadığı evlerde tam anlamıyla bir sefalet yaşıyor.

Suriye’deki savaştan kaçan mülteciler kentsel dönüşüm projeleri ile gündeme gelen Fikirtepe bölgesine yerleşti. 4 yıldır kentsel dönüşümün tamamlanmadığı bölge yıkılan ve terk edilen evleri sayesinde film seti olarak kullanılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Murat Uygur’un yönetmenliğini yaptığı ve Suriye’deki savaşı anlatan ‘Kaçış’ filmine plato olan bölgeye bu defa gerçekten Suriye’den kaçan mülteciler yerleşti. Yüzlerce mülteci evlerin riskli olduğunu bildiği halde çaresizlik nedeniyle bu evlere sığındı. Elektrik ve suyun olmadığı evlerde ne kapı var, ne de pencere. Etrafın enkazla çevrili evlerde ciddi anlamda hijyen sorunu ve sefalet yaşanıyor.

Aylardır yıkanamıyorlar

Gülistan Alagöz’ün Hürriyet’teki haberine göre, Suriyeliler aynı evde 2-3 aile birlikte yaşıyor. Aylardır yıkanmadıklarını söyleyen mülteciler komşularının verdiği su ile temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Her an yıkılma tehlikesi olan evlerde yetişkinlerden çok çocuklar barınıyor. İç çamaşırsız, ayakkabısız gezen çocuklar inşaat atıklarının ortasında, olanlardan habersiz oyun oynuyor.

Çocuklar dileniyor

Suriyeli kadınlar, “Bu şartlarda nasıl yaşıyorsunuz” sorusuna şöyle yanıt veriyor:

“Savaştan kaçıp Türkiye’ye geldik. Sokakta kalmaktansa bu evlere sığındık. İnsan çaresi olmayınca her yolu deniyor. Çoğumuzun eşi öldü. Çocuklarımız dilenip eve para getiriyor. Aylardır yıkanmıyoruz. Vicdanlı komşuların yardımı ile ayakta kalıyoruz.”

Salgın hastalıktan korkuluyor

Fikirtepe halkının bir kısmı Suriyeli halkın bölgeye yerleşmesinden şikâyet ederken, kimi vatandaşlar da yardım eli uzatıyor.

Evlerden yükselen kokulardan rahatsız olduklarını ve salgın hastalık endişesi duyduklarını söyleyen Fikirtepeliler, “Onların halini görünce üzülüyoruz. Akşam evimizde yemek yerken vicdan azabı hissediyoruz. Ama bir yandan da bu durumdan rahatsızlık duyuyoruz. Onların alışveriş yaptığı bakkaldan ekmek alamıyoruz. Kendi çocuklarımıza hastalık geçer diye korkuyoruz” diyor.

‘Tek başımıza çözemeyiz’

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Fikirtepeli halkın Suriyeli mülteciler konusunda belediyeye şikâyette bulunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili valilik ve kaymakamlığa bilgi verdiklerini belirten Nuhoğlu, “Bölgede yüzlerce Suriyeli var. Tüm Türkiye’de ise sayılar 1,5 milyonu geçti. Bu sorunu bizim tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Arsamız olsa onlara kamp yapardık ama yok. Zaten Fikirtepe’de kentsel dönüşüm süreci hızlanacak ve Suriyelilerin şimdi sığındığı evler yakın zamanda yıkılacak” dedi.

Evlerden kokular geliyor

Suriyelilerin yaşadığı evlerden yoğun tuvalet kokuları geliyor. Evlerin içinde sinek ve böcekler kol gezerken, kir pas içindeki kaplardan yemek yeniliyor.

Suriyeli halkın Fikirtepe’ye gelmesinde tek memnun olan bölgenin bakkalı Mehmet Tekin. Tekin, “Çocuklar dilendikleri paraları her akşam getiriyor. Poşetlerle günde 500 lira alıyorum” diyor.