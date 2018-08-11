Suriyelileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesinde, Suriyelileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4\'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Türkoğlu-Narlı Karayolu\'nun Göllühüyük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Narlı istikametine giden Suriye uyruklu Halid Bekura (46) yönetimindeki 31 MB 161 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Halid Bekura ile minibüste bulunan Huda Dakka (16), Riyad Şıkri (6), Lin Şıkri (7), Hanin Şıkri (11), Ilaf Şıkri (18), Muhammed Şıkri (20), Rua Şıkri (22), Aide Beciko (68), Nedim Beciko (25), Ravza Nofel (49) ve Abir El Dehnin (36) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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