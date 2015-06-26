T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyelilere yapılan yardımlarda ABD, Türkiye’nin gerisinde kaldı

ABD’nin Suriye’ye şimdiye kadar yaptığı yardım tutarı 4 milyar dolar iken, Türkiye sığınmacılar için 6 milyar dolar harcadı

26 Haziran 2015 18:27

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye 360 milyon dolar ek yardım yapacağını Twitter'dan duyurdu. Dördüncü yılını geride bırakan Suriye iç savaşında, Washington'ın Suriye yardımlarının 4 milyar dolar olduğu belirtilirken, Türkiye'nin sadece sığınmacılar için harcadığı para ise 6 milyar doları aştı.

Hürriyet’in haberine göre; ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye'ye yaptığı insani yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükelçilik, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajlarda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın Suriye'ye ABD tarafından 360 milyon dolar ek insani yardım yapılacağını duyurduğunu hatırlatarak "2011'den beri ABD’nin yaptığı yardım toplam 4 milyar dolara ulaştı" denildi.

Atılan bir başka tweet'te, "Suriye için yapılan 360 milyon dolar insani yardım ile Suriye’deki insanlar ve mülteciler için su, yiyecek, barınak ve tıbbi bakım sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD, dört yılı aşan krizde yaptığı 4 milyar dolarlık yardımla övünürken, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara harcadığı para 6 milyar doları aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Şubat ayında katıldığı bir toplantıda, "Türkiye'nin 1 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı için 5.5 milyar dolar harcama yaptığını" açıklamıştı. Ankara'nın Suriyeliler için harcadığı paranın, geçen dört ayı aşkın süre zarfında 6 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

ETİKETLER

suriyeli mültecisuriye iç savaşıinsani yardım paketiabdtürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24