Suriyelilere yapılan yardımlarda ABD, Türkiye’nin gerisinde kaldı

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye 360 milyon dolar ek yardım yapacağını Twitter'dan duyurdu. Dördüncü yılını geride bırakan Suriye iç savaşında, Washington'ın Suriye yardımlarının 4 milyar dolar olduğu belirtilirken, Türkiye'nin sadece sığınmacılar için harcadığı para ise 6 milyar doları aştı.

Hürriyet’in haberine göre; ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye'ye yaptığı insani yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükelçilik, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajlarda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın Suriye'ye ABD tarafından 360 milyon dolar ek insani yardım yapılacağını duyurduğunu hatırlatarak "2011'den beri ABD’nin yaptığı yardım toplam 4 milyar dolara ulaştı" denildi.

Atılan bir başka tweet'te, "Suriye için yapılan 360 milyon dolar insani yardım ile Suriye’deki insanlar ve mülteciler için su, yiyecek, barınak ve tıbbi bakım sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD, dört yılı aşan krizde yaptığı 4 milyar dolarlık yardımla övünürken, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara harcadığı para 6 milyar doları aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında katıldığı bir toplantıda, "Türkiye'nin 1 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı için 5.5 milyar dolar harcama yaptığını" açıklamıştı. Ankara'nın Suriyeliler için harcadığı paranın, geçen dört ayı aşkın süre zarfında 6 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.