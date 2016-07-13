AKP seçmeni Suriyelilere vatandaşlık konusunda ne düşünüyor?

Suriye’de başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunda tartışmalar sürüyor. İstanbul’da Suriyelilerin ve pek çok milletten mültecinin bulunduğu Zeytinburnu ve AKP’li seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Üsküdar’da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOKİ açıklamalarıyla ilgili hoşnutsuzluklarını dile getiriyor.

Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, Suriyelilerin 10-15 kişilik gruplar halinde aynı yerde ve kötü koşullarda yaşadığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kamplar, evler, buralardaki insanlar bir gözden geçirilsin ve bu gelmiş olan Suriyelileri ülkemizin belli yerlerine yerleştirelim. Hatta gerekirse, TOKİ'nin elinde boş konutlar var."

BBC Türkçe’den Rengin Arslan’ın haberinde, Zeytinburnu'nda yaşayan emekli Mustafa Yılmaz’ın; "Vatandaş olmalarını istemiyorum. AK Parti'ye de oy veriyorum ama istemiyorum bunu. Ben emekliyim. Bana versin ucuz krediyle evi. Ama benim memleketimde, Amasya-Suluova'da 125 bin lira bir ev TOKİ'de. Versin onu da biz alalım, ucuz ucuz." ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Suriyelileri kendi vatanlarından kaçmak, ülkelerini savunmamak ile eleştiren Mustafa Yılmaz, "Suriyeliler kendi vatanını koruyamamış, kaçıp gelmiş. Bizim askerlerimiz yok mu? 20 yaşında gençlerimiz ölüyor" şeklinde konuşuyor. Vatandaşların çoğunun, Suriyelilerin ülkeleri için savaşmadıklarını, Türkiye'nin sınırlarının ise savaşılarak çizildiğini söyleyerek bu iki durum arasında bir kıyaslama yapıldığının belirtildiği haberde; görüşlerini "baştakilere yakın" olarak tarif eden öğretmen Habip; "Savaştan kaçmış bir millete bu kadar şerefli bir vatanın vatandaşlığını vermek çok da doğru bir şey değil." diyor.

Bir şirkette çalışan 23 yaşındaki Savaş da benzer bir tepkiyi dile getirerek; "Sonuçta ülkeleri var. Gitsinler ülkelerini alsınlar geriye. Bir savaş var ama, liderleri yüzünden. Biz zamanında bu ülkeyi kolay mı almışız. Savaşmışız, almışız." ifadelerini kullanıyor.

Oy kullandığı iki seçimde de Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Savaş da aynı zamanda kültürel farklılıkların önemli olduğunu vurguluyor. Vatandaşlık verilmesini istemediğini söyleyen Savaş; "Çok rahatsızım. Her yerde kavga ve gürültü. Saldırganlar. Denize neyle gireceklerini bilmiyorlar, parklara bile çıkamıyoruz artık. Kültürleri, her şeyleri farklı" şeklinde konuşuyor.

'Milletin üniversite mezunu çocuğu hep işsiz'

İçişleri Bakanı Efkan Ala dün yaptığı açıklamada, "Sakınca görmediğimiz, yarar gördüğümüz hem kendi hem de Suriye bakımından aileleri, Türk vatandaşlığına daha hızlı bir biçimde alacağız" dedi. Açıklamaların, vatandaşlığa alınacak Suriyelilerin kalifiye özellikler taşıyan kişiler olacağı ve onların da iş piyasasında istihdam edileceği yorumlarını da beraberinde getirmesi AKP seçmeninin bu konuya itiraz etmesinin temel sebeplerinden birini oluşturuyor. Haberde soyadının yazılmasını istemeyen Nuriye Hanım, "Önce kendi ülkemin fakir fukarası kalkınsın isterim. Milletin çocuğu var, üniversite mezunu. Hepsi işsiz" ifadelerini kullanıyor. Kendi işinin sahibi Betül Okulu ise kültürel veya ilkesel olarak Suriyelilerin vatandaşlığa alınmasına karşı çıkmasa da; "Bizim kalifiye elamanlarımızda sıkıntılar var. Vatandaşlık verilmesini makul bulmuyorum, bence yersiz. Biz kendi kendimize bir şeyleri halletmedik ki biz onlara niye vatandaşlık veriyoruz" diyerek duruma itiraz ediyor.

'Müslüman vatandaşların kırılmasına razı değiliz'

AKP'ye oy veren seçmenlerin içerisinde, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi gerektiğini savunanlar da bulunuyor. Bunlardan biri olan Rizeli Mehmet Arslan, din kardeşliğinin en önemli birleştirici olduğunu söyleyerek; "Müslüman vatandaşların kırılmasına gönlümüz razı değil. Vatandaşlık verilse iyi olur. Hepsi gelsin, biz hepsini kucaklarız. Vatandaşlık istiyorlarsa, kabul ediyorlarsa vatandaş yapılsınlar" diyor.

Kendisi de bir göçmen olan 28 yaşındaki Mehmet Ali, 6 yaşından beri Almanya'da yaşadığını söyleyerek; “Suriyelilere vatandaşlık verilmesi de, konut verilmesi de zaten yapılması gereken şeyler” ifadelerini kullanıyor.

Almanya'nın geçen yaz ayındaki göçmen akını karşısında benzer adımları attığını belirten Mehmet Ali, Türkiye'nin Suriyelilere en az onlar kadar destek olacak güçte olduğunu söylüyor.

Başından beri Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Mehmet Ali, özellikle kalifiye Suriyelilerin Türkiye'ye değer katacaklarını düşündüğünü aktarıyor. Mehmet Ali, "Onlar da Türkiye için faydalı olabilir. Almanya'ya gelen Suriyelilere de ev verildi. Herkese maaş verildi. Devlet onlara maaş bağladı. Hem kirası ödeniyor hem de 450 euro para veriliyor. Onlar da bizim gibi can. Türkiye maaş vermiyor ama ev vereyim diyor. Almanya yapabiliyorsa, biz de yapabiliriz; Avrupa yapabilirse biz de yapabiliriz" şeklinde konuşuyor.