-SURİYELİLERE TÜRKÇE VE MESLEK EĞİTİMİ HATAY (A.A) - 30.07.2011 - Ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, geçici çadırkentlerde düzenlenen biçki dikiş, ebru ve Türkçe gibi kurslarda hem yaşadıklarını unutuyor hem de meslek sahibi oluyor. Ülkelerindeki olaylardan kaçarak, Türkiye'ye giriş yapan Suriyelilerin sayısı, 3 ay içinde dönem dönem 15 bin civarına ulaştı. Son dönemde yaşanan Suriye'ye dönüşlerle sayıları 7 bin civarına düşen Suriyelilerin ilgili kurum ve kuruluşlarca geçici çadır kentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, tercümanlık ve haberleşme gibi hizmetleri ile günlük olarak 3 öğün sıcak yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Suriyelilerin barınma ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra yaşadıkları olumsuz olayların etkilerinden kurtulmaları ve meslek sahibi olabilmeleri için de biçki dikiş, ebru gibi kurslarda veriliyor. -TÜRKÇE KURSUNA YOĞUN İLGİ- Özellikle genç kızların yoğun ilgi gösterdiği biçki dikiş kurslarında Suriyeliler, ülkelerine döndükleri zaman kullanabilecekleri, bazılarının ise çeyizine koyacakları ürünleri hazırlıyor. Uzman eğitmenler nezaretinde düzenlenen kurslarda, birbirinden farklı desenler Suriyeliler tarafından işleniyor. Güzel sanatlara ilgi duyan Suriyeliler ise ebru kursuna katılarak, birbirinden güzel eserler yapıyorlar. Eğitmenleri sayesinde kısa sürede yeteneklerini geliştiren kursiyerler, bu sayede tüm olumsuzluklardan uzaklaştıklarını düşünüyor. Çadırkentlerde mesleki kursların yanı sıra Suriyeli misafirlerin talebi üzerine de Türkçe kursları da açıldı. Geçen hafta Altınözü ve Reyhanlı ilçelerindeki çadırkentlerde Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açılan kurslarda ilk etapta 60 civarında kişiye 3 öğretmen eğitim verirken, yetkililer Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısının çok olması nedeniyle sınıf ve öğretmen sayısının artırılacağını bildirdi. -ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ- Yaşanan olaylardan en fazla etkilenen çocuklara ise geçici çadırkentlerde özel bir ilgi gösteriliyor. Türkiye'ye sığınanların büyük bir bölümünü oluşturan çocuklar için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Kızılayı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve geçici çadırkentlerin bulunduğu ilçelerin kaymakamlıkları tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Şiddet ve korkunun çocuklar üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik yürütülen etkinler kapsamında, sosyal hizmet uzmanları tarafından psikolojik destek veriliyor. Hem okul öncesi eğitim hem de müzik ve resim eğitimi verilen çocuklar, boş zamanlarında ise çadırkentlere kurulan oyun alanlarında eğleniyor.