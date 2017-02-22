Suriyelilere iltica hakkı bir kez daha mahkemeden döndü

Almanya’daki Suriyelilerin mülteci statüsü almak için verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. İltica başvuruları kabul edilmeyen ve kendilerine geçici koruma statüsü verilen Suriyeliler mahkemeye başvuruyor.

İltica başvurusu reddedilen 48 yaşındaki bir Suriyeli, Münster İdare Mahkemesi’ne açtığı davada haklı bulunmuş ve mahkeme söz konusu Suriyeli’ye tam mülteci statüsü verilmesi gerektiğine hükmetmişti. Ancak Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Münster Yüksek İdare Mahkemesi salı günü bu kararı bozdu. Alman devletinin başvurusu üzerine görülen temyiz davasında Münster Yüksek İdare Mahkemesi, iç savaştan kaçan Suriyelilere otomatik olarak iltica hakkı verilemeyeceği hükmüne vardı.

"Siyasi takibata dair bulgu yok"

Mahkeme, kararına gerekçe olarak iltica başvurusunda bulunan Suriyelerin ülkelerine geri dönmeleri halinde Almanya’da kaldıkları, bu ülkeye sığınmak istedikleri ve Suriye’yi yasa dışı yollardan terk ettikleri için hükümet tarafından muhalif olarak siyasi takibata uğrayacaklarına dair bir bulgu bulunmamasını gösterdi.

Mahkeme bu kararı ile sığınmacılara 'geçici koruma' statüsü veren Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin uygulamasını haklı bulmuş ve diğer eyaletlerde bu konuda alınan kararlara katılmış oldu. Geçici koruma statüsü, sığınmacıların sınır dışı edilmesini engelliyor, ancak aile birleşimini zorlaştırıyor. Göç ve Mülteciler Dairesi bu kararını Alman hükümetinin hazırladığı ve geçen yıl mart ayında yürürlüğe giren mültecilere ilişkin yasalara dayandırıyor.

Mahkeme kararın temyize açık olmadığını ancak davacının 'temyize açık olmama' kararına karşı Federal İdare Mahkemesi’ne başvurabileceğini bildirdi.

Karar emsal oluşturabilir

Münster Yüksek İdare Mahkemesi’nin aldığı kararın, Suriyelilerin açtığı diğer davalara emsal oluşturabileceği tahmin ediliyor. Sadece Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin kararını şikayet için idare mahkemelerine başvuran Suriyelilerin sayısının ocak ayının sonunda 12 bin 300 olduğu belirtiliyor.

Almanya’daki diğer yüksek idare mahkemeleri de geçen aylarda Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin uygulamasını onaylayan kararlar vermişti. Daire geçen yıl 90 binden fazla Suriyeli’ye geçici koruma statüsü sağladı. Daire’nin verdiği karara itiraz eden 30 binden fazla Suriyeli ise mahkemeye başvurdu.

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AFP/dpa, JD/BK