-SURİYELİLERE ÇARŞI İZNİ YAYLADAĞI (A.A) - 29.06.2011 - Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki geçici çadırkentlerde kalan bazı Suriyelilerin alışveriş için dışarıya çıkmalarına izin verildi. Polis eşliğinde minibüslerle Yayladağı ilçe merkezine getirilen Suriyeliler su ısıtıcı, ocak ve gıda maddeleri aldılar. Türkçe konuşamadıkları için esnafla anlaşmakta zorluk çeken Suriyeliler, alışverişte Suriye parası kullandılar. -10 AYILK BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ- Yayladağı ilçesinde kurulan geçici çadırkentte kalan bir ailenin hayatını kaybeden 10 aylık bebeği toprağa verildi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 10 aylık Haydar Crap'ın cenazesi polis tarafından Antakya Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yayladağı ilçesine getirildi. Cenaze töreni için ailesi ve akrabaları çadırkentten çıkarılarak, polis nezaretinde Yayladağı Asri Mezarlığı'na getirildi. İlçe Müftüsü Mehmet Güneş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından küçük bebeğin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazenin Türkiye'de defnedilmesini ailesinin talep ettiği öğrenildi. -ÇADIRKENTTE PROTESTO- Yayladağı'nda Kızılay tarafından kurulan geçici çadır kente yerleştirilen Suriyeli sığınmacılar eylem yaparak Beşşar Esad yönetimini protesto etti. Geçici çadırkentin ortasında toplanan Suriyeliler, slogan ve pankartlarla demokrasi istediklerini dile getirdiler. Suriyeliler kendilerine kucak açan Türkiye lehine de slogan attılar ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundular. -SURİYE SINIRINDA HAREKETLİLİK- Öte yandan Türkiye-Suriye sınırındaki Suriye'nin Harabjoz köyünde de hareketlilik yaşandı. Daha önce Türkiye bayrağının asıldığı, ardından köye gelen Suriye askerlerince Suriye bayrağının çekildiği yangın gözetleme kulesine, minibüs ve otobüslerle kalabalık bir grubun geldiği, Yayladağı ilçesine bağlı Güveçci köyünden gözlendi. Suriye tarafındaki kalabalığın, Kızılay ve Kızılhaç bayrakları taşıdığı, Harabjoz köyündeki bir evin çatısında uzun namlulu silaha sahip Suriye askerlerinin olduğu görüldü.