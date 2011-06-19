-SURİYELİLERE ACİL YARDIM ÖDENEĞİ ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Suriye'den gelenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hatay Valiliği emrine toplam 3 milyon 750 bin lira acil yardım ödeneği gönderdiği bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, AFAD tarafından Suriye vatandaşlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, acil ihtiyaçların karşılanması için Hatay Valiliği emrine toplam 3 milyon 750 bin TL acil yardım ödeneği gönderildi. Ayrıca sınırın Suriye tarafında bekleyen Suriye vatandaşlarının acil gıda ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım amaçlı malzeme dağıtımına da başlandığı belirtilen notta, Suriye'den Türkiye'ye yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak AFAD'ın koordinasyonunda, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay ile yürütülen çalışmaların da devam ettiği bildirildi. AFAD tarafından Hatay Valiliğine gönderilen 3 bin 750 TL'lik nakdi yardımın yanı sıra 2 bin 569 çadır gönderildiği, bunların bin 903'ünün kurulduğu, ayrıca gönderilen 19 bin 974 çadırdan 12 bin 189 adedinin dağıtıldığı belirtildi. 4 adet seyyar mutfak kurulduğu, 10 bin 594 yatak gönderildiği bunların da 6 bin 366 adedinin dağıtıldığı, 22 seyyar banyo, 21 tuvalet kurulduğu, Sağlık Bakanlığının kurduğu 2 sahra hastanesinin de hizmet verdiği kaydedildi. Kampta barınan Suriyelilerin iletişimini sağlamak amacıyla da Türk Telekom'un 4 ankesörlü telefon kulübesi kurduğu ifade edilirken, 3 öğün sıcak yemek verildiği, hijyenik malzeme ve diğer ihtiyaçların da karşılandığı kaydedildi. -GEÇİCİ TANITIM KARNELERİ- Türkiye'ye giriş yapan Suriye vatandaşları için Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı ilçeleri ile Boynuyoğun köyü mera alanında geçici barınma amacıyla çadır, seyyar mutfak, banyo gibi ünitelerin kurulduğu, kimlik tespit çalışmaları yapılarak, geçici tanıtma karneleri düzenlendiği ifade edilen bilgi notunda, şu bilgilere yer verildi: ''İlgili kurum ve kuruluşlarımızca çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık ve diğer hizmetlerin verilmesine devam edilmektedir. Ülkemize girişlerine izin verilenler ve kendi istekleri ile ülkelerine dönenlerin kayıtları, Hatay Valiliğince yapılmaktadır. Halen barınma merkezinde 10 bin 553 Suriye vatandaşı bulunmaktadır. Bin 903 çadırdan 665'i Yayladağı, 263'ü Altınözü, 207'si Reyhanlı ilçelerinde, 675'i Boynuyoğun köyü mera alanında kurulmuştur. Çadırlardan 93 adedi ise hizmet amaçlı olarak kullanılmaktadır. 19 Haziran 2011 tarihi gece boyunca, ülkemize giriş yapanlardan 146'sı kendi istekleri ile ülkelerine dönmüş olup, ilave olarak 585 Suriye vatandaşı ülkemize kabul edilmiştir.''