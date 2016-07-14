"Suriyeliler üzerinden provokasyon yapmak isteyen bazı çakallar olabilir"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, son zamanlar birçok ilde Suriyelilerle vatandaşlar arasındaki kavgalara ilişkin olarak, "Suriyeliler üzerinden provokasyon yapmak isteyen puslu havaları seven bazı çakallar olabilir" dedi.

Kurtulmuş, Konya'da Uluslararası Kültür Turizmi ve Medya Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Başbakanlık Tanıtma Fonu katkılarıyla düzenlenen kurultaya destek veren kurumlara teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Arap Bahar'nın Arap kışına döndüğünü belirterek, "Uzlaşı kültürüyle yeni bir Ortadoğu inşa etmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

"Puslu havaları seven bazı çakallar"

Türkiye'de bulunan Suriyelilere değinen Kurtulmuş, zaman zaman provokasyonların olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Milletimizi buradan bir kez daha uyarmayı bir vazife telaki ediyorum. Aman ha, sakın ha dikkat. Suriyeliler üzerinden provokasyon yapmak isteyen puslu havaları seven bazı çakallar olabilir. Dolayısıyla bu puslu havadan yararlanacak provokatörlere asla imkan tanımayın. Bundan sonraki süreçte de, 'Suriyelilere vatandaşlık veriliyor mu, verilmiyor mu?' tartışmaları üzerinden toplumsal hassasiyetleri kaşımak isteyenler olabilir."

"Vatandaşlık tartışması üzerinden siyasi gündem oluşturmak doğru değil"

Kurtulmuş, dünyanın her yerinde vatandaşlığa nasıl alınacağı, nasıl çıkarılacağının belli olduğunu ifade ederek, "Henüz konunun teferruatı bilinmeden, konunun ana şekli bilinmeden, 'Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilecekmiş' tartışması üzerinden siyasi gündem oluşturulmasının doğru olmadığını, fevkalade yanlış ve eksik olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.